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    Giant Mining meldet Datum des Inkrafttretens der zuvor angekündigten Namensänderung in Copper One Resources Corp. und der Aktienzusammenlegung

    Giant Mining meldet Datum des Inkrafttretens der zuvor angekündigten Namensänderung in Copper One Resources Corp. und der Aktienzusammenlegung
    Foto: Sunshine Seeds - stock.adobe.com

    NICHT ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN ODER ÜBER US-NACHRICHTENDIENSTE BESTIMMT

     

    VANCOUVER, BC - 24. April 2026 / IRW-Press / Giant Mining Corp. (CSE: BFG | OTC: BFGFF | FWB: YW5) („Giant Mining“ oder das „Unternehmen“) gibt bekannt, dass sich der Name des Unternehmens mit Wirkung zum 29. April 2026 von „Giant Mining Corp.“ in „Copper One Resources Corp.“ ändern wird (die „Namensänderung“) und das Unternehmen seine Stammaktien (die „Stammaktien“) im Verhältnis zehn (10) zu eins (1) zusammenlegen wird (die „Zusammenlegung“), wie bereits am 22. April 2026 angekündigt.

     

    Das Unternehmen wird den Handel an der Canadian Securities Exchange (die „CSE“) voraussichtlich am 29. April 2026 unter dem neuen Namen und auf konsolidierter Basis aufnehmen. Die neue CUSIP-Nummer lautet 21751T103 und die neue ISIN-Nummer lautet CA21751T1030 für die Stammaktien von Copper One Resources Corp. nach der Zusammenlegung. Die Gesamtzahl der ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien nach der Zusammenlegung wird etwa 23.718.947 betragen. Das Börsenkürzel des Unternehmens bleibt unverändert.

     

    Das Unternehmen ist der Ansicht, dass die Namensänderung und die strategische Neupositionierung seine Sichtbarkeit innerhalb des Kupfersektors verbessern und besser auf das breitere Marktinteresse an kritischen Mineralien abstimmen werden, die Initiativen zur Elektrifizierung und Energiewende unterstützen.

     

    Eingetragene Inhaber physischer Aktienzertifikate erhalten per Post ein Übermittlungsschreiben, in dem sie darüber informiert werden, dass die Namensänderung und die Aktienzusammenlegung vollzogen wurden, und das Anweisungen enthält, wie sie Aktienzertifikate, die vor der Zusammenlegung ausgegebene Stammaktien verbriefen, gegen neue Aktienzertifikate umtauschen können, die die Anzahl der nach der Zusammenlegung zustehenden Stammaktien repräsentieren. Für Aktien, die von nicht registrierten Inhabern (Aktionäre, die ihre Aktien über eine Mittelsperson halten) und im Rahmen des Direct Registration System gehalten werden, besteht kein Handelsbedarf.

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