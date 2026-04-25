Chartgalerie - Top / Flop Aktien Wochenrückblick Kalenderwoche 17/26
Foto: Jens Kalaene - dpa
Liebe wallstreetONLINE Nutzer,
in wöchentlichen Abschnitten bieten wir Ihnen die 5 Top und Flop Aktien der Kalenderwoche 17/26, übersichtlich in einer Chartgalerie dargestellt, an. Es werden jeweils die Top und Flop Aktien folgender Indizes in einer Galerie gezeigt: DAX, TecDAX, Dow Jones, US Tech 100, E-Stoxx 50, SMI, ATX, Hang Seng.
Die Zusammenstellung steht Ihnen am Samstag, mit den Daten der vergangenen Woche zur Verfügung. Abonnieren Sie jetzt den Autor um stets auf dem Laufenden zu sein.
Viel Spaß beim Gebrauch dieser übersichtlichen, kumulierten Wertpapier Darstellung!
Anzeige
Präsentiert von
DAXTecDAXDow JonesUS Tech 100E-Stoxx 50SMIATXHang Seng
DAX Top 1
Siemens Energy
Performance KW 17/26: +16,41 %
DAX Top 2
Daimler Truck Holding
Performance KW 17/26: +5,25 %
DAX Top 3
RWE
Performance KW 17/26: +4,73 %
DAX Top 4
Continental
Performance KW 17/26: +4,01 %
DAX Top 5
Siemens Healthineers
Performance KW 17/26: -8,55 %
DAX Flop 1
Qiagen
Performance KW 17/26: -8,63 %
DAX Flop 2
Fresenius
Performance KW 17/26: -8,95 %
DAX Flop 3
MTU Aero Engines
Performance KW 17/26: -12,66 %
DAX Flop 4
Rheinmetall
Performance KW 17/26: -12,89 %
DAX Flop 5
TecDAX Top 1
AIXTRON
Performance KW 17/26: +17,06 %
TecDAX Top 2
SILTRONIC AG
Performance KW 17/26: +13,40 %
TecDAX Top 3
ATOSS Software
Performance KW 17/26: +12,71 %
TecDAX Top 4
SUESS MicroTec
Performance KW 17/26: +12,05 %
TecDAX Top 5
CANCOM SE
Performance KW 17/26: -8,00 %
TecDAX Flop 1
Siemens Healthineers
Performance KW 17/26: -8,55 %
TecDAX Flop 2
Qiagen
Performance KW 17/26: -8,63 %
TecDAX Flop 3
Nagarro
Performance KW 17/26: -10,68 %
TecDAX Flop 4
HENSOLDT
Performance KW 17/26: -11,70 %
TecDAX Flop 5
Unitedhealth Group
Performance KW 17/26: +9,48 %
Dow Jones Top 1
Amazon
Performance KW 17/26: +6,05 %
Dow Jones Top 2
Caterpillar
Performance KW 17/26: +5,04 %
Dow Jones Top 3
Boeing
Performance KW 17/26: +4,59 %
Dow Jones Top 4
NVIDIA
Performance KW 17/26: +4,44 %
Dow Jones Top 5
American Express
Performance KW 17/26: -4,91 %
Dow Jones Flop 1
3M
Performance KW 17/26: -5,21 %
Dow Jones Flop 2
Merck & Co
Performance KW 17/26: -6,02 %
Dow Jones Flop 3
Honeywell International
Performance KW 17/26: -8,40 %
Dow Jones Flop 4
IBM
Performance KW 17/26: -9,03 %
Dow Jones Flop 5
Arm Holdings
Performance KW 17/26: +42,27 %
US Tech 100 Top 1
Advanced Micro Devices
Performance KW 17/26: +26,68 %
US Tech 100 Top 2
Intel
Performance KW 17/26: +21,45 %
US Tech 100 Top 3
Texas Instruments
Performance KW 17/26: +20,11 %
US Tech 100 Top 4
Microchip Technology
Performance KW 17/26: +15,82 %
US Tech 100 Top 5
GE Healthcare Technologies
Performance KW 17/26: -7,15 %
US Tech 100 Flop 1
CoStar Group
Performance KW 17/26: -7,75 %
US Tech 100 Flop 2
Honeywell International
Performance KW 17/26: -8,40 %
US Tech 100 Flop 3
Cognizant Technology Solutions (A)
Performance KW 17/26: -9,95 %
US Tech 100 Flop 4
Charter Communications Registered (A)
Performance KW 17/26: -23,03 %
US Tech 100 Flop 5
E-Stoxx 50 Top 1
Siemens Energy
Performance KW 17/26: +16,41 %
E-Stoxx 50 Top 2
L'Oreal
Performance KW 17/26: +7,29 %
E-Stoxx 50 Top 3
Schneider Electric
Performance KW 17/26: +2,65 %
E-Stoxx 50 Top 4
BASF
Performance KW 17/26: +2,32 %
E-Stoxx 50 Top 5
Wolters Kluwer
Performance KW 17/26: -6,43 %
E-Stoxx 50 Flop 1
SAFRAN
Performance KW 17/26: -6,53 %
E-Stoxx 50 Flop 2
EssilorLuxottica
Performance KW 17/26: -7,12 %
E-Stoxx 50 Flop 3
UniCredit
Performance KW 17/26: -8,62 %
E-Stoxx 50 Flop 4
Rheinmetall
Performance KW 17/26: -12,89 %
E-Stoxx 50 Flop 5
Kuehne + Nagel International
Performance KW 17/26: +7,83 %
SMI Top 1
ABB
Performance KW 17/26: +6,99 %
SMI Top 2
Nestle
Performance KW 17/26: +3,66 %
SMI Top 3
Roche Holding Bearer Participation Cert
Performance KW 17/26: +3,63 %
SMI Top 4
Swisscom
Performance KW 17/26: +2,34 %
SMI Top 5
Logitech International
Performance KW 17/26: -4,74 %
SMI Flop 1
CIE Financiere Richemont
Performance KW 17/26: -5,01 %
SMI Flop 2
Sika
Performance KW 17/26: -5,82 %
SMI Flop 3
Alcon
Performance KW 17/26: -5,98 %
SMI Flop 4
Lonza Group
Performance KW 17/26: -9,91 %
SMI Flop 5
AT & S Austria Technologie & Systemtechnik
Performance KW 17/26: +30,84 %
ATX Top 1
voestalpine
Performance KW 17/26: +2,97 %
ATX Top 2
Andritz
Performance KW 17/26: +1,75 %
ATX Top 3
Verbund Akt.(A)
Performance KW 17/26: +1,40 %
ATX Top 4
Palfinger
Performance KW 17/26: +1,37 %
ATX Top 5
Lenzing
Performance KW 17/26: -5,10 %
ATX Flop 1
VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Versicherung Gruppe
Performance KW 17/26: -5,54 %
ATX Flop 2
BAWAG Group
Performance KW 17/26: -5,61 %
ATX Flop 3
STRABAG
Performance KW 17/26: -5,68 %
ATX Flop 4
Erste Group Bank
Performance KW 17/26: -6,28 %
ATX Flop 5
WH Group
Performance KW 17/26: +8,33 %
Hang Seng Top 1
PetroChina (H)
Performance KW 17/26: +7,35 %
Hang Seng Top 2
China Construction Bank (H)
Performance KW 17/26: +5,90 %
Hang Seng Top 3
Lenovo Group
Performance KW 17/26: +5,81 %
Hang Seng Top 4
Sands China
Performance KW 17/26: +5,05 %
Hang Seng Top 5
BYD Electronic (International)
Performance KW 17/26: -5,22 %
Hang Seng Flop 1
Geely Automobile Holdings
Performance KW 17/26: -6,43 %
Hang Seng Flop 2
Kuaishou Technology Registered (B)
Performance KW 17/26: -7,16 %
Hang Seng Flop 3
BYD
Performance KW 17/26: -9,18 %
Hang Seng Flop 4
HSBC Holdings
Performance KW 17/26: -99,01 %
Hang Seng Flop 5
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte