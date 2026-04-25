Bafin untersagt Unicredit kritische Werbung zu Commerzbank

so sieht’s auch aus. Genau. Und was steht heute im Handelsblatt?https://www.handelsblatt.com/finanzen/banken-versicherungen/banken/commerzbank-vorstandschefin-orlopp-plant-weiteren-stellenabbau/100219491.html

„Im Zuge ihrer aktualisierten Strategie plant die https://www.handelsblatt.com/themen/commerzbank auch die Streichung weiterer Arbeitsplätze, sagten mehrere mit dem Thema vertraute Personen dem Handelsblatt.

Wie groß der Stellenabbau ausfalle, sei noch nicht entschieden worden und müsse auch noch mit den Arbeitnehmervertretern diskutiert werden“









als Herr Orcel dass vor wenigen Tagen sagte, dass Stellen abgebaut werden müssen, gab es einen großen Aufschrei. Und Frau Urlaub hat gesagt, dass Herr Orschel das Geschäftsmodell der Commerzbank nicht verstehen würde (was ich schon mal per se für eine echte Unverschämtheit halte, aber ist halt Teil des Spiels, aber einem anderen CEO, übrigens nicht gerade ohne erfolgreich, sowas in der Presse entgegen zu knallen ist nicht gerade professionell),





Anyhow. Tatsache ist jedenfalls die Commerzbank baut weiter Stellen ab, und die UniCredit hat eine deutlich bessere Cost-to-income Ratio als die Commerzbank. deutlich! Ich hab die Werte auch schon mehrfach hier gepostet, da kommt der Orcel eben auch her und das weiß die Frau Orlopp auch, deshalb ja weitere Kostensenkungsmassnahmen.

und da kann man ja der Orlopp auch kein Vorwurf machen, weil so ein Laden wie die Commerzbank in eine noch profitablere Richtung zu stoßen ist auch schwierig.





Aber soll sie bitte nicht dem Orcel vorwerfen, er würde das Geschäft nicht verstehen.









ich will aber auch hier eigentlich für keinen Partei ergreifen, ist mir im Prinzip egal, wie hier auch viele schon geschrieben haben. Das ist halt Teil des Spiels. Und ich kenne das selbst zu genau. Ich bin interessiert daran, dass die Commerzbank zu einem maximal möglichst hohen Preis an die UniCredit geht. Ich kann auch gerne noch mal die Charts von letztem Jahr posten, die ich gepostet habe, wo man auf den Punkt genau sieht, wo die Performance der Commerzbank losgelegt hat am 11. September, als klar wurde, dass die UniCredit eingestiegen ist, und seitdem die meisten anderen Banken in Europa out performt hat. Und jedes Mal, wenn es Probleme in der Übernahme gab, ist der Kurs entsprechend auch deutlich zurückgekommen. Was ich damit sagen will, ist die ganze Kurs Fantasie, die wir hier haben in der Range von 33-36 € ist im Wesentlichen getragen von der Übernahme Fantasie. Ansonsten hätten wir hier noch Jahre warten können, bis wir aus der Range von um die 20 herausgekommen wären. So ist das. D.h. nicht, dass die Commerzbank schlecht ist, d.h. einfach nur, dass die Übernahme eine Initialzündung war, die die Aktie deutlich belebt hat. Und keiner hier möchte gerne wieder diese Wochen haben, wo die private Credit Problematik durchs Dorf getrieben wird, da gehen die Kurse nämlich ganz schnell wieder runter.





Insofern, ich hab vollen Respekt vor allen, die einfach nur eine Aktie haben möchten, die ab und an Dividende abwirft, und ansonsten steigt, vielleicht gemächlich so wie in der Vergangenheit. Ich persönlich aber freue mich, wenn der Anstieg deutlich schneller geht und steiler, auch wenn er unter dem Titel Commerzbank, dann eben irgendwann ein Ende hat.