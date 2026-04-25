Eon kurz vor Übernahme von Ovo Energy

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur E.ON Aktie

Die E.ON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,56 % und einem Kurs von 18,68 auf Tradegate (24. April 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der E.ON Aktie um -3,45 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,97 %.

Die Marktkapitalisierung von E.ON bezifferte sich zuletzt auf 49,34 Mrd..

E.ON zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,5700. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,0300 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 18,875EUR. Von den letzten 8 Analysten der E.ON Aktie empfehlen 6 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 16,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 23,000EUR was eine Bandbreite von -14,35 %/+23,13 % bedeutet.