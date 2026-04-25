Sky
Eon kurz vor Übernahme von Ovo Energy
- Eon verhandelt offenbar über Übernahme von Ovo
- Zusammenschluss würde 9,5 Millionen Kunden schaffen
- Unklar ob andere Bieter Interesse an Ovo haben
LONDON (dpa-AFX) - Der Energiekonzern Eon befindet sich einem Pressebericht zufolge in fortgeschrittenen Gesprächen über den Kauf von Ovo Energy. Die Struktur des möglichen Geschäfts sei unklar, berichtete der Nachrichtensender Sky am Samstag unter Berufung auf Industriekreise. Zwar stünden die Unternehmen kurz vor einer Vereinbarung, ein Scheitern sei aber noch möglich. Ebenfalls unklar sei, ob andere Unternehmen weiterhin Interesse an dem sich im schwierigen Fahrwasser befindlichen britischen Energieversorger hätten.
Eine Kombination der beiden Unternehmen würde in Großbritannien einen Gas- und Elektrizitätsanbieter mit mehr als 9,5 Millionen Kunden schaffen. Damit wäre die neue Firma auf der Basis verschiedener Kriterien größer als die derzeitigen Platzhirsche British Gas und Octupus Energy. Eon und Ovo wollten sich dem Bericht zufolge nicht zu der Angelegenheit äußern./he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur E.ON Aktie
Die E.ON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,56 % und einem Kurs von 18,68 auf Tradegate (24. April 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der E.ON Aktie um -3,45 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,97 %.
Die Marktkapitalisierung von E.ON bezifferte sich zuletzt auf 49,34 Mrd..
E.ON zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,5700. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,0300 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 18,875EUR. Von den letzten 8 Analysten der E.ON Aktie empfehlen 6 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 16,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 23,000EUR was eine Bandbreite von -14,35 %/+23,13 % bedeutet.
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Ich bin schon lange drin, gekauft bei unter 9 EUR. Langweilig , aber bei meinem Einkaufskurs zahlen die eine gute Dividende. Und vor kurzem waren sie wieder über 20 EUR, bis der Iran-Krieg die Kurse wieder runtergezogen hat.