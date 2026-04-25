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    Gold droht eine Horror-Woche

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    Goldpreis vor brisantem Fed-Zinsentscheid angezählt. Endet jetzt die Goldrallye?

    Löst die Fed am Mittwoch ein Beben am Goldmarkt aus? Die Leitzinsentscheidung hat eine immense Bedeutung. Außer der Fed stehen noch EZB, BoJ und BoE im Fokus. Gold könnte demnach eine Horror-Woche drohen oder aber…

    Für Sie zusammengefasst
    Gold droht eine Horror-Woche - Goldpreis vor brisantem Fed-Zinsentscheid angezählt. Endet jetzt die Goldrallye?
    Foto: adobe.stock.com

    Aktuelle Goldpreisentwicklung – Warten auf den Knall

    Nach einem furiosen Ausbruch über die Marke von 4.800 US-Dollar ließ es der Goldpreis in den letzten Tagen etwas ruhiger angehen. Der Anstieg der Ölpreise unter der Woche verhagelte die Kaufstimmung. Die im Sog der Ölpreise wieder anziehenden Anleiherenditen belasteten das Edelmetall. Doch nicht nur Gold und Silber wirkten danach angezählt. Dax, Dow Jones Ind., Nasdaq 100 & Co. drohten kurzzeitig, aus dem Tritt zu geraten.

    Gold zog sich daraufhin auf den Preisbereich von 4.700 US-Dollar zurück und blieb zunächst in Deckung. Über dem Goldsektor braut sich etwas zusammen. Das könnte einen gewaltigen Knall provozieren – die Frage ist nur, welcher Art dieser sein wird. 

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    Droht Gold eine Horror-Woche?

    Die nächsten Handelstage werden es in sich haben. Die Lage im Nahen und Mittleren Osten hat nichts von ihrer Brisanz verloren. Die Lage bleibt dynamisch mit überraschenden Wendungen. Darüber hinaus richten sich die Blicke auf die zahlreichen Notenbanktermine. Neben der Fed, die am kommenden Mittwoch (29. April) ihre Leitzinsentscheidung bekanntgeben wird, tagen auch Bank of Japan (BoJ), die EZB und die Bank of England (BoE). Es würde überraschen, wenn eine der Banken auf ihrer Sitzung in puncto Leitzinsen aktiv werden würde. Doch der Fokus des Goldmarktes richtet sich auf das „Kleingedruckte“ – die begleitenden Kommentare und Kommuniqués. Darin liegt die eigentliche Sprengkraft für den Goldpreis.

    Flüchten die Investoren aus den Gold-ETFs?

    In der letzten Gold-Kommentierung vor einer Woche wurden noch anziehende Bestände des SPDR Gold Shares thematisiert. Das Bild hat sich gewandelt. Wie immer steht an dieser Stelle die Entwicklung der Bestände des weltgrößten physisch besicherten Gold-ETFs, des SPDR Gold Shares, im Fokus. Die Bestandsentwicklung dient uns an dieser Stelle als rudimentärer Indikator, um die Stimmung im Goldsektor zu erfassen. Die eingangs beschriebene Goldpreisschwäche ging mit rückläufigen Beständen im SPDR Gold Shares einher. Noch sollte man diese Entwicklung nicht überbewerten. Sollte sich das Ganze jedoch zu einem Trend manifestieren, ist Obacht geboten. In den letzten Monaten waren die Käufe der ETF-Investoren, neben den Käufen der Noten- und Zentralbanken, eine tragende Säule der Goldpreisrallye. Sollte diese Säule Risse bekommen, ist Obacht geboten. Doch soweit ist es noch nicht. 

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    Fazit - Endet jetzt die Goldrallye?

    Im Vorfeld der Fed-Sitzung sind die Renditen der für die Betrachtung wichtigen 10-jährigen US-Staatsanleihen zwar über die 4,3 Prozent zurückgekehrt, doch die Aufwärtsdynamik vergangener Tage fehlt. Der US-Dollar zeigt sich stabil. Der wichtige US-Dollar-Index notiert aber noch immer deutlich unterhalb der wichtigen Marke von 100 Punkten – somit wird auch von dieser Seite allenfalls begrenzter Druck auf den Goldpreis ausgeübt.

    Die Lage im Nahen und Mittleren Osten ist aktuell der zentrale Faktor für den Goldpreis. Gold reagierte in den letzten Wochen stark auf Veränderungen der Gemengelage. Der Goldpreis zog an, wenn sich die Lage entspannte und kam wieder zurück, wenn sich die Lage wieder verschärfte. Eine nachhaltige Entspannung des Konflikts oder gar eine Lösung würden den Goldpreis wohl von der Kette lassen.

    Die nahenden Notenbanktermine bauen eine gewisse Drohkulisse auf, doch sollten negative Überraschungen für Gold ausbleiben und sämtliche Klippen erfolgreich umschifft werden können, könnte das auch ein Aufbruchssignal auslösen und zu einem deutlichen Anstieg des Goldpreises führen. 

    Kurzum. Ein Ende der Goldrallye ist noch längst nicht abzusehen. Erst ein Rücksetzer des Goldpreises unter die 4.000 US-Dollar würde das bullische Szenario infrage stellen. Gold notiert jedoch stabil oberhalb der 4.500 US-Dollar mit Zug in Richtung 5.000 US-Dollar. Insofern ist das bullische Szenario mit Ziel 6.000 US-Dollar unverändert zu präferieren. Deutliche Rücksetzer sollten daher unter antizyklischen Aspekten geprüft werden. Das gilt auch für etwaige Rücksetzer bei den Produzentenaktien. Barrick, Newmont, Agnico Eagle Mines, Kinross Gold etc. stellen unverändert aussichtsreiche Alternativen zu den hochbewerten Tech-Werten, wie Nvidia, Palantir, dar. Und wer abseits von Gold und Silber nach interessanten Rohstoffmärkten sucht, sollte sich unbedingt Kupfer ansehen. Die aktuell beeindruckende Stärke des Industriemetalls könnte Vorbote eines knackigen Kupferpreisanstiegs sein. 

    Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte

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    Verfasst vonRedakteurMarcel Torney
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