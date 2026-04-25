Dividendenkracher mit +14,87 % Dividendenwachstum pro Jahr entdeckt

OFG Bancorp ist eine führende Finanzholding in Puerto Rico, die umfassende Bankdienstleistungen anbietet. Sie konkurriert mit Banco Popular und FirstBank und hebt sich durch ihre starke lokale Präsenz und breites Produktportfolio ab.

Dividenden & passives Einkommen: Mit OFG Bancorp nachhaltige Einkommensströme aufbauen

OFG Bancorp gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +3,52 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +14,87 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 9,88 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide.

Wer vor fünf Jahren in OFG Bancorp investiert hat, konnte eine Gesamtrendite von +87,75 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.

OFG Bancorp verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert und zahlt derzeit +3,52 %.

Mit +3,52 % Dividendenrendite bietet OFG Bancorp ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +14,87 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells.

Langfristige Anleger schätzen OFG Bancorp für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +3,52 %, das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 9,88.

OFG Bancorp weißt eine Marktkapitalisierung von 1,65 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +3,52 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.