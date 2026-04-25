Dividenden im Fokus
Dividendenkracher mit +14,87 % Dividendenwachstum pro Jahr entdeckt
Hohe Rendite, moderates KGV und starke Bilanz: Diese Aktie kombiniert Ertrag und Stabilität – ideal für langfristig denkende Einkommensanleger.
OFG Bancorp ist eine führende Finanzholding in Puerto Rico, die umfassende Bankdienstleistungen anbietet. Sie konkurriert mit Banco Popular und FirstBank und hebt sich durch ihre starke lokale Präsenz und breites Produktportfolio ab.
Dividenden & passives Einkommen: Mit OFG Bancorp nachhaltige Einkommensströme aufbauen
OFG Bancorp gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +3,52 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +14,87 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 9,88 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung
solide.
Wer vor fünf Jahren in OFG Bancorp investiert hat, konnte eine Gesamtrendite von +87,75 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.
OFG Bancorp verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert und zahlt derzeit +3,52 %.
Mit +3,52 % Dividendenrendite bietet OFG Bancorp ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +14,87 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells.
Langfristige Anleger schätzen OFG Bancorp für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +3,52 %, das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 9,88.
OFG Bancorp weißt eine Marktkapitalisierung von 1,65 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +3,52 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.
OFG Bancorp Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 25.04.2026
Am heutigen Handelstag musste die OFG Bancorp Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -1,24 % im Minus. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?
Beispielrechnung für 3.000€ Euro Jahresdividende
Für eine jährliche Dividende von 3.000€ wird, bei einer Dividendenrendite von +3,52 %, eine Investition von etwa 85.228€ benötigt.
|Jahr
|Dividende je Aktie
|Veränderung YoY
|Rendite (%)
|2026
|1,400000
|+16,67 %
|+3,52 %
|2025
|1,200000
|+20,00 %
|+2,86 %
|2024
|1,00
|+13,64 %
|+2,52 %
|2023
|0,880000
|+25,71 %
|+3,05 %
|2022
|0,700000
|0,00 %
|+2,62 %
Warum OFG Bancorp für passives Einkommen geeignet ist
- Attraktive Dividendenrendite: +3,52 %
- Stetiges Dividendenwachstum: +14,87 % durchschnittliches jährliches Ausschüttungswachstum
- Bewertung: KGV von 9,88
- Langfristiges Einkommenspotenzial: Regelmäßige Ausschüttungen
OFG Bancorp Aktie Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+7,00 %
|1 Monat
|+13,01 %
|3 Monate
|+22,85 %
|1 Jahr
|+21,67 %
Informationen zur OFG Bancorp Aktie
Es gibt 42 Mio. OFG Bancorp Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,65 Mrd. € wert.
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Ob die OFG Bancorp Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur OFG Bancorp Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.