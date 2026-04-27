Heidelberg Materials mit 6,85% Zinsen und 50% Sicherheitspuffer

Obwohl das erste Quartal des Jahres von Wettereinflüssen negativ belastet sein dürfte, bekräftigten die Experten von Jefferies & Company wegen der günstigen Bewertung der Aktie mit einem Kursziel von 285 Euro ihre Kaufempfehlung für die Aktie.

Für Anleger, die mit Hilfe der Heidelberg Materials-Aktie, mit einem hohen Sicherheitspuffer zu einer Jahresbruttorendite von 6,85 Prozent gelangen wollen, könnte eine Investition in das neue UBS-Fixkupon-Express-Zertifikat auf die Aktie interessant sein.

6,85% Zinsen pro Jahr und 50% Sicherheitspuffer

Der Heidelberg Materials-Schlusskurs vom 8.5.26 wird als Basispreis für das Zertifikat fixiert. Bei 50 Prozent des Basispreises wird die ausschließlich am finalen Bewertungstag, dem 8.5.29 aktivierte Barriere angesiedelt sein. Unabhängig vom Kursverlauf der Aktie erhalten Anleger an den im Jahresabstand angesetzten Zinsterminen, erstmals am 17.5.27, einen fixen Zinskupon in Höhe von 6,85 Prozent pro Jahr gutgeschrieben.

Notiert die Aktie an einem der ebenfalls im Jahresabstand angesetzten Bewertungstage, erstmals am 110.5.27, auf oder oberhalb des Startwertes, dann wird das Zertifikat mit seinem Ausgabepreis von 100 Prozent und der Zinszahlung in Höhe von 6,85 Prozent pro Jahr vorzeitig zurückbezahlt und die Chance auf weitere Zinszahlungen erlischt.

Läuft das Zertifikat bis zum letzten Bewertungstag (8.5.29), dann wird die Rückzahlung mit 100 Prozent erfolgen, wenn die Aktie dann oberhalb der 50-prozentigen Barriere notiert. Notiert sie an diesem Tag auf oder unterhalb der Barriere, dann wird das Zertifikat mittels der Lieferung einer am 8.5.26 errechneten Anzahl von Heidelberg Materials-Aktien getilgt, wobei der Gegenwert von Aktienbruchstücken Anlegern gutgeschrieben wird.

Das UBS-Fixkupon Express-Zertifikat auf die Heidelberg Materials-Aktie (ISIN: DE000UBS0TF0) kann noch bis 8.5.26 in einer Stückelung von 1.000 Euro mit 101,25 Prozent gezeichnet werden.

ZertifikateReport-Fazit: Das neue Fixkupon-Express-Zertifikat auf die Heidelberg Materials Aktie wird Anlegern in maximal drei Jahren bei bis zu 50-prozentigen Kursrückgängen der Aktie eine Jahresbruttorendite von 6,85 Prozent ermöglichen.