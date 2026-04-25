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    Butterpreis sinkt wieder

    Für Sie zusammengefasst
    • Butter in Deutschland wieder spürbar günstiger
    • 250 g Markenbutter 1,05 Euro bei Aldi und Lidl
    • Vor dem 9. März 99 Cent, Oktoberhoch 2,39 Euro
    Butterpreis sinkt wieder
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    ESSEN (dpa-AFX) - Butter wird für Verbraucher in Deutschland wieder günstiger. Nach einer kräftigen Preiserhöhung Anfang März gibt es nun wieder einen Preisrutsch bei den Einzelhändlern. Wie die Unternehmen Aldi Nord und Lidl mitteilten, kostet ein 250-Gramm-Päckchen deutscher Markenbutter der Eigenmarken jetzt 1,05 Euro nach zuletzt 1,19 Euro. Vor dem 9. März lag der Preis bei 99 Cent. Der Butterpreis schwankt seit einiger Zeit stark, abhängig von Milchmengen und Nachfrage. Im Oktober 2024 wurde der bislang höchste Stand erreicht: 2,39 Euro für das günstigste Päckchen der Eigenmarken./brd/DP/he





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