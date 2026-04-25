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    Iran meldet große Raketenreserven trotz Schäden

    Für Sie zusammengefasst
    • Iran hält erhebliche Raketenkapazitäten bereit
    • Rüstungsindustrie arbeitet trotz Schäden im Inland
    • Rund 900 Firmen arbeiten an über 1000 Waffentypen
    Iran meldet große Raketenreserven trotz Schäden
    Foto: Stringer - dpa

    TEHERAN (dpa-AFX) - Der Iran verfügt nach Darstellung des Verteidigungsministeriums weiterhin über einen erheblichen Teil seiner Raketenkapazitäten, die im bisherigen Konfliktverlauf mit den USA und Israel nicht zum Einsatz kamen. Wie Ministeriumssprecher, General Resa Talaie-Nik, laut der Nachrichtenagentur Tasnim weiter erklärte, setzt die heimische Rüstungsindustrie ihre Arbeit trotz der Schäden an einigen Produktionszentren sowohl sichtbar als auch unsichtbar fort. Die Produktionslinien seien über das Land verteilt.

    Demnach arbeiten rund 900 Unternehmen mit den Streitkräften und dem Verteidigungsministerium zusammen. Talaie-Nik gab an, dass der Iran derzeit mehr als 1.000 Waffentypen, darunter Raketen, Drohnen und militärische Ausrüstungen, im Land herstelle.

    Eine unabhängige Überprüfung der Angaben ist derzeit nicht möglich. Auch die Größe der tatsächlich noch einsatzfähigen Raketen- und Drohnenbestände ist ebenso unklar wie die aktuelle Produktionsrate in der Rüstungsindustrie./da/DP/he





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