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    VDA warnt vor Abwanderung von Stellen ins Ausland

    Für Sie zusammengefasst
    • VDA warnt vor Arbeitsplatzverlusten und Verlagerung
    • Zulieferer planen Investitionen zu verschieben
    • Volkswagen will Chinas Stärken nutzen und exportieren
    VDA warnt vor Abwanderung von Stellen ins Ausland
    Foto: Arne Dedert - DPA

    PEKING (dpa-AFX) - Der Verband der Automobilindustrie (VDA) warnt im Hinblick auf Deutschlands Konkurrenzfähigkeit vor einem Verlust inländischer Arbeitsplätze. Der Interessenverband erlebe eine zunehmende und umfangreiche Verlagerung von Beschäftigung, sagte VDA-Präsidentin Hildegard Müller in Peking am Rande der Messe "Auto China 2026". "Die schlechte Stimmung in Deutschland ist immer noch besser als die tatsächliche wirtschaftliche Lage. In anderen Worten: Die Stimmung ist schlecht, die Lage ist noch schlechter", sagte sie.

    Der Verband kritisiert mangelndes Handeln der Politik. Besonders für die Zulieferer sei die Lage "dramatisch". "Hier geht es um tausende Arbeitsplätze, um die Stabilität und Entwicklung ganzer Regionen in Deutschland", sagte Müller. Man brauche Reformen bei Energiekosten, Steuerbelastung, Bürokratieaufwand oder Arbeitskosten, damit Deutschland ein attraktiver Produktionsstandort bleiben könne.

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    VDA fordert Reformen

    72 Prozent der Zulieferer wollten eigentlich geplante Investitionen in Deutschland verschieben, erklärte Müller unter Verweis auf eine im Februar veröffentlichte Umfrage. 28 Prozent davon wollten Investitionen ins Ausland verlagern, 19 Prozent streichen und 25 Prozent verschieben.

    Mit Blick nach Fernost und auf die schnelle Technik-Entwicklung im weltgrößten und für Deutschlands Autobauer wichtigen Einzelmarkt China fordert Müller, die Regulatorik in Deutschland und Europa anzupassen, um etwa im Bereich Digitalisierung, Künstlicher Intelligenz oder beim autonomen Fahren eine "entsprechende Innovationsgeschwindigkeit" aufnehmen zu können.

    Volkswagen will Stärken Chinas nutzen

    Volkswagens China-Chef Ralf Brandstätter verwies auf die Analyse des Konzerns 2023, dass Chinas industrielles Ökosystem für intelligente, vernetzte Elektrofahrzeuge überlegen sein werde, der Wettbewerb wachsen und sich E-Mobilität schneller durchsetzen werde als erwartet. Die Frage sei gewesen, was zu tun sei, um in dem Markt weiter eine Rolle zu spielen, sagte er der Deutschen Presse-Agentur am Rande der Messe.

    "Wenn man im größten, wettbewerbsintensivsten Markt mit der höchsten Innovationsgeschwindigkeit keine Rolle mehr spielt, dann hat man es auch global schwer", sagte Brandstätter. Volkswagen wolle von den Stärken des Marktes profitieren. Vor dem Messestart hatte Volkswagen angekündigt, nach Jahren der Fokussierung auf den chinesischen Markt zukünftig in China entwickelte Fahrzeuge auch in den Globalen Süden exportieren zu wollen. Der Konzern will so Märkte erschließen, in denen er zuvor unterrepräsentiert war./jon/DP/he

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie

    Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 50,18 auf Tradegate (24. April 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um -3,59 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,74 %.

    Die Marktkapitalisierung von Volkswagen (VW) Vz bezifferte sich zuletzt auf 17,99 Mrd..

    Volkswagen (VW) Vz zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 5,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,5000 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 118,25EUR. Von den letzten 8 Analysten der Volkswagen (VW) Vz Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 97,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 131,00EUR was eine Bandbreite von +11,21 %/+50,19 % bedeutet.




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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Bewertung und Kursentwicklung der Mercedes‑Benz Group: Diskussionen über sinkende Dividende und Geschäftsmodellrisiken mit Befürchtungen von Kursen unter 50/40 EUR, Gegenargumente zu langfristigem Halten und Chartanalysen. Positive Fundamentaldaten: Daimler‑Truck‑Beteiligung (>10 Mrd. EUR), große Batterie‑Lieferverträge (≈6 Mrd. EUR) und hohe Innovationsstärke.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Mercedes-Benz Group eingestellt.

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