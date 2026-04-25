Erste Auslandsflüge starten wieder in Teheran
- Teheraner Flughafen nimmt Auslandsflüge wieder auf
- Erste Linien nach Istanbul Maskat und Medina gestartet
- Wiederöffnung nach Waffenruhe zwischen USA und Iran
TEHERAN/BERLIN (dpa-AFX) - Der internationale Flughafen in Teheran hat Auslandsflüge wieder aufgenommen. Die staatliche Nachrichtenagentur Irna und der Staatssender Irib bestätigten den Abflug der ersten Maschinen vom Imam-Khomeini-Flughafen nach Istanbul (Türkei), Maskat (Oman) und Medina (Saudi-Arabien). Insbesondere die Verbindung nach Medina ermöglicht gläubigen Muslimen wieder die Pilgerreise in die heilige Stadt Mekka.
Zuvor war der iranische Luftraum für den zivilen internationalen Verkehr faktisch gesperrt, nachdem am 28. Februar direkte militärische Auseinandersetzungen zwischen den USA, Israel und dem Iran ausgebrochen waren. Westliche Fluggesellschaften umflogen die Region seitdem weiträumig. Die Wiedereröffnung folgt nun auf eine Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran, die am 8. April 2026 unter Vermittlung Pakistans vereinbart wurde.
Bereits am 20. April gab die iranische Luftfahrtbehörde den Flughafen in Maschhad im Nordosten des Landes für internationale Verbindungen frei. Dies sollte das Drehkreuz in Teheran entlasten.
Trotz der Öffnung meiden europäische Fluggesellschaften wie die Lufthansa Group den iranischen Luftraum weiterhin. Als Gründe werden die instabile Lage im Nahen Osten und eine erhöhte Gefährdung der zivilen Luftfahrt angegeben./da/DP/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Lufthansa Aktie
Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,54 % und einem Kurs von 7,386 auf Tradegate (24. April 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Lufthansa Aktie um -4,48 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,48 %.
Die Marktkapitalisierung von Deutsche Lufthansa bezifferte sich zuletzt auf 8,86 Mrd..
Deutsche Lufthansa zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,0900 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 7,3333EUR. Von den letzten 6 Analysten der Deutsche Lufthansa Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 7,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von -5,23 %/+21,85 % bedeutet.
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BlackRock hat seine Beteiligung an der Deutschen Lufthansa AG im April 2026 auf über 4 % erhöht, konkret auf 4,18 % (3,19 % Stimmrechte + 0,99 % Instrumente), wie aus Stimmrechtsmitteilungen hervorgeht. Der weltweit größte Vermögensverwalter baut seine Position trotz schwieriger Rahmenbedingungen und einer intensiven Restrukturierung des Konzerns weiter aus.
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- Aktuelle Beteiligung: BlackRock hält ca. 4,18 % der Stimmrechte, was eine Erhöhung von zuvor 3,02 % darstellt.
https://de.euronews.com/business/2026/04/19/iran-verstarkt-k…
Schon interessant, dass ausgerechnet Harry Jäger von der Ufo der LH Skrupellosigkeit vorwirft:
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