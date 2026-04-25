2G Energy: Großaufträge in Aussicht

2G Energy ist im letzten Jahr mit einer mittleren einstelligen Rate gewachsen – und im laufenden Jahr soll es deutlich mehr werden. Aus der Umsatzzielspanne lässt sich eine geplante Steigerung der Erlöse um ca. 10 bis 23 Prozent ableiten. Davon soll auch die Marge profitieren. Das EBIT für 2025 wurde noch nicht veröffentlicht, es soll aber bei 6,5 bis 8 Prozent der Erlöse liegen. Für 2026 liegt die Zielspanne deutlich höher, nämlich um 2,5 Prozentpunkte am unteren Ende und sogar um 3 Prozentpunkte am oberen Ende.

Ein wesentlicher Faktor dafür sind die angestrebten höheren Erlöse, die sich aus zahlreichen Quellen speisen. So wurde im letzten Jahr eine neue Förderung für die Flexibilisierung von Biogasanlagen in Deutschland eingeführt, die nun zu zahlreichen BHKW-Bestellungen bei 2G führt. Hohen Bedarf für neue Anlagen hat darüber hinaus auch die Ukraine, und zusätzulich verspürt 2G positive Impulse aus der Vermarktung neuer Produkte.