Wochenrückblick 17/2026: Meine stärksten Kurstreiber im Depot waren Rheinmetall, Deutsche Rohstoff, Almonty, Amazon, Rocket Lab - Energie und KI hui, Rüstung pfui

Die Top-Werte meines Investmentdepots veröffentliche ich jeweils zum Quartalsende in meinen Investor-Updates und meine Beobachtungsliste aktualisiere ich wöchentlich.Ergänzend gebe ich heute eine kurze Übersicht zu den Werten, die in der letzten …



