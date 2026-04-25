🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger in allen getesteten Depotgrößen. Jetzt sparen und Depot eröffnen → 🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger. Jetzt Depot eröffnen →
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    109 Aufrufe 109 0 Kommentare 0 Kommentare

    CDA-Chef fordert Einbindung der Sozialpartner bei Reformen

    Für Sie zusammengefasst
    • Sozialpartner und Verbände in Reformprozess einbinden
    • Fehler wie bei Agenda 2010 vermeiden, Zerreden stoppen
    • Positive Zukunftserzählung statt Angstmache betonen
    CDA-Chef fordert Einbindung der Sozialpartner bei Reformen
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    MARBURG (dpa-AFX) - Der Vorsitzende des CDU-Sozialflügels, Dennis Radtke, hat die Beteiligung von Sozialpartnern und - verbänden bei dem anstehenden Reformprozess gefordert. "An diesem Prozess, das halte ich für extrem wichtig, für überlebenswichtig, müssen am Ende auch die Sozialpartner beteiligt werden", sagte Radtke bei der Bundestagung der Christlich-Demokratischen Arbeitnehmerschaft (CDA) im hessischen Marburg. "Und da, wo wir über soziale Reformen reden, nach Möglichkeit auch die Sozialverbände."

    Vorschläge zerredet

    Man dürfe den Fehler, der seinerzeit beim Entwicklungsprozess des Reformpakets Agenda 2010 gemacht worden sei, nicht wiederholen, "am Ende zwar mit Mehrheit Entscheidungen irgendwie mit aller Macht auf den Weg" zu bringen, "aber am Ende dann das halbe Land damit angezündet" zu haben.

    Es lägen schwierige Wochen mit strittigen Debatten vor der CDU und der schwarz-roten Koalition, so Radtke. "Aber mir ist wichtig, dass wir am Ende ein Gesamtpaket haben." Viele Vorschläge würden sofort zerredet. "Und ich finde, wir müssen jetzt alles dafür tun, dass wir ein vernünftiges Gesamtpaket bekommen, wo nicht jedes einzelne Werkstück, was irgendwann dann und wann mal vorgestellt wird, sofort öffentlich wieder zerredet und kaputt geredet wird."

    Kommunikation als Dreh- und Angelpunkt

    Radkte bezeichnete die Kommunikation "als Dreh- und Angelpunkt". Die Partei habe in den vergangenen Wochen in ihrer Kommunikation an einigen Stellen unnötig viel Angriffsfläche geboten.

    "Natürlich kann man ganz objektiv darüber reden, wie können wir die Produktivität in unserem Land erhöhen", sagte Radtke. Man könne vielleicht auch darüber diskutieren, was möglich und nötig sei, um Arbeitsstunden in Deutschland zu erhöhen. "Aber wenn bei dieser Diskussion der Eindruck entsteht, viele in unserem Land hätten einfach keinen Bock und würden sich einfach nicht anstrengen und gehen gar nicht mehr runter von der Couch, das ist einfach fatal, weil dann fühlen sich einfach auch die Falschen in dieser Debatte getriggert."

    Radtke: "Brauchen positive Zukunftserzählung"

    "Wenn wir auch als Union wieder erfolgreicher werden wollen, müssen wir mit schwarzmalerischer Rhetorik, mit angstmachender Rhetorik aufhören", betonte er. "Wir brauchen eine positive christdemokratische Zukunftserzählung." Das bedeute nicht, den Leuten dummes Zeug zu erzählen. "Aber den Leuten klipp und klar sagen: Ihr seid nicht das Problem. Sondern wir wollen ganz reale Probleme lösen, damit ihr euch auch in Zukunft auf soziale Sicherheit in diesem Land verlassen könnt."/nis/DP/he






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    CDA-Chef fordert Einbindung der Sozialpartner bei Reformen Der Vorsitzende des CDU-Sozialflügels, Dennis Radtke, hat die Beteiligung von Sozialpartnern und - verbänden bei dem anstehenden Reformprozess gefordert. "An diesem Prozess, das halte ich für extrem wichtig, für überlebenswichtig, müssen am Ende …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     