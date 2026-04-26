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    wO Heimspiel

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    Deutsche Rohstoff: Vom Sparmodus in den Angriffsmodus

    2025 war für Deutsche Rohstoff ein Jahr der Zurückhaltung – 2026 soll alles anders werden. Das Mannheimer Unternehmen peilt ein EBITDA von bis zu 310 Millionen Euro an. Was steckt dahinter?

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    wO Heimspiel - Deutsche Rohstoff: Vom Sparmodus in den Angriffsmodus
    Foto: Christian Charisius - dpa

    Ein Gewinn von rund 100 Millionen Euro aus dem Verkauf einer Beteiligung, Öl- und Gasreserven auf Allzeithoch und eine Prognose, die den Vorjahreswert beim Betriebsgewinn mehr als verdoppelt: Die Deutsche Rohstoff AG startet mit erheblichem Rückenwind ins laufende Geschäftsjahr. Gleiches gilt für den Aktienkurs, der sich seit Jahresanfang fast verdoppelt hat.

    Dabei war 2025 für die Mannheimer kein Glanzjahr auf den ersten Blick. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um rund 17 Prozent auf 195,1 Millionen Euro, das EBITDA fiel von 167,6 auf 132,0 Millionen Euro, der Gewinn je Aktie halbierte sich nahezu – von 10,26 auf 6,03 Euro. 

    Die liquiden Mittel kletterten von 19,7 auf 69,3 Millionen Euro, und der operative freie Cashflow drehte von minus 40,7 auf plus 23,9 Millionen Euro ins Positive. Ermöglicht wurde das auch durch deutlich niedrigere Investitionsausgaben – 107,3 Millionen Euro statt 185,3 Millionen Euro im Vorjahr.

    Besonders ins Auge fällt der Reservenzuwachs: Die sicheren und wahrscheinlichen Öl- und Gasreserven stiegen zum Jahresende um 46 Prozent auf 79 Millionen Barrel Öläquivalent – ein neuer Höchstwert für das Unternehmen.

    Für 2026 hat die Deutsche Rohstoff ihre Prognose massiv angehoben. Im Basisszenario bei einem Ölpreis von 75 US-Dollar je Barrel erwartet der Konzern nun ein EBITDA zwischen 290 und 310 Millionen Euro sowie einen Umsatz von 260 bis 280 Millionen Euro. Zum Vergleich: Noch vor wenigen Monaten war für dieses Jahr ein EBITDA von 115 bis 135 Millionen Euro veranschlagt worden.

    Treiber dieser Neubewertung sind ein massiv ausgeweitetes Bohrprogramm der Tochtergesellschaft 1876 Resources – mit einer angestrebten Tagesförderung von mehr als 20.000 Barrel Öläquivalent in der zweiten Jahreshälfte – sowie der realisierte Erlös aus dem Teilverkauf der Beteiligung an Almonty Industries. Für das Folgejahr 2027 stellt das Unternehmen einen Umsatz von 280 bis 300 Millionen Euro und ein EBITDA von 210 bis 230 Millionen Euro in Aussicht.

    Um diese Wachstumsdynamik zu nutzen, erhöht Deutsche Rohstoff das Investitionsvolumen auf bis zu 235 Millionen Euro. Das Analysehaus mwb research bestätigte daraufhin seine Kaufempfehlung und hob das Kursziel von 129 auf 135 Euro an – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von rund 50 Prozent gegenüber dem aktuellen Kurs.

    Aktionäre werden an der verbesserten Finanzlage beteiligt: Der Vorstand schlägt eine Dividende von 2,25 Euro je Aktie vor, 13 Prozent mehr als im Vorjahr. Zusätzlich ist ein Aktienrückkaufprogramm im Umfang von bis zu 7,5 Millionen Euro geplant.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Deutsche Rohstoff Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,32 % und einem Kurs von 93,00EUR auf Tradegate (24. April 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.


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    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
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