Better call Klaus

Ein Kursplus von 134% seit Ostern verzeichnete die LPKF Aktie zuletzt. Basis dessen war ein Blogbeitrag auf vlmkapital.com, der LPKF als potenziell unverzichtbaren Zulieferer für Glass-Substrate-Packaging positionierte, sich über X rasant verbreitete und eine selbstverstärkende Kaufwelle auslöste.

1️⃣ Der Markt: Glass Substrates als nächste Chiprevolution

Die Halbleiterindustrie sucht dringend Alternativen zu organischen ABF-Substraten, die bei KI-Chips physikalisch an ihre Grenzen stoßen. Glas bietet überlegene thermische Stabilität, elektrische Eigenschaften und mechanische Präzision. Das kritische Nadelöhr ist das Einbringen von Through-Glass-Vias (TGVs) ohne Mikrorisse — genau das löst LPKFs proprietäres LIDE-Verfahren durch eine Kombination aus Lasermodifikation und chemischem Ätzen.

Dass diese Technologie kommt, ist längst kein Geheimnis. Intel hat über 600 Patente im Bereich Glass Substrates angemeldet. Laut Berichten von ETNews und DigiTimes gehört LPKF zu den bestätigten Ausrüstern der Samsung-Electro-Mechanics-Pilotlinie in Sejong. Absolics (SKC) baut die weltweit erste kommerzielle Glass-Substrate-Fabrik in Georgia. LG Innotek, DNP und TSMC haben den Bereich ebenfalls in ihren Roadmaps verankert.

2️⃣ LPKFs Marktposition

Von 16 relevanten Unternehmen aus den Schichten TGV & Metallisation sowie IC Substrate Built-Up haben 13 - also über 80% - bereits LPKF-Anlagen zu Testzwecken bestellt. Als Ziel-Marktanteil im Volumengeschäft nennt LPKF CEO Klaus Fiedler 70%.

LPKF erweitert die Plattform strategisch um ABF-Singulation, Glass Bonding und mittelfristig Co-Packaged Optics. Den erreichbaren Gesamtmarkt beziffert LPKF selbst auf rund 470 Mio. € bis 2030 — und bestätigt dreistellige Millionenbeträge als konkretes Umsatzziel.

3️⃣ Der Status Quo

2020 verkündete LPKF, durch LIDE getrieben bis 2024 einen Konzernumsatz von über 360 Mio. € zu erzielen. Tatsächlich waren es nur 122,9 Mio. €. Die nachgelagerte Prozesskette bei den Kunden qualifizierte sich weit langsamer als erwartet.

2025 sank der Umsatz auf 115,3 Mio. € und das bereinigte EBIT lag bei -11,7 Mio. €. LIDE generiert nach wie vor nur einstellige Millionenbeträge. Für 2026 plant der Vorstand mit einem Umsatz von 105 bis 120 Mio. € Umsatz sowie einer bereinigten EBIT-Marge zwischen -3,0% und +4,5%. Restrukturierungskosten werden zudem belasten. Bis 2028 soll sie im zweistelligen %-Bereich liegen. Erste echte Ramp-up-Orders erwartet Fiedler frühestens ab 2027, Hochvolumen ab 2029/2030.

𝙈𝙚𝙞𝙣 𝙁𝙖𝙯𝙞𝙩:

Die LIDE-Story ist real — LPKF ist erstklassig positioniert und hat über 80% der globalen Akteure in seiner Kundenpipeline. Die Frage ist ausschließlich das Timing. Wer jetzt kauft, nimmt eine Entwicklung vorweg, die wohl erst 2027 in den Auftragsbüchern sichtbar wird - bei einem Unternehmen mit schwacher Guidance und schwarzer Null. Der Blogbeitrag hat die Geschichte nicht neu erfunden. Er hat sie nur schlagartig bekannt gemacht.

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