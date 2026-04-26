Trump nach Evakuierung
Ein Schütze festgenommen
Für Sie zusammengefasst
- Trump bei Abendveranstaltung in Washington evakuiert
- Schütze nach Vorfall laut Trump offenbar festgenommen
- Trump berichtete den Vorfall auf Truth Social
Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic
WASHINGTON (dpa-AFX) - Nach der Evakuierung von US-Präsident Donald Trump bei einer Abendveranstaltung in Washington ist seinen Worten zufolge ein Schütze festgenommen worden. Das teilte Trump nach dem Vorfall beim White House Correspondents' Dinner auf seiner Plattform Truth Social mit./jcf/DP/zb
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