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    Warken sieht noch Gesprächsbedarf bei Zuckersteuer

    Für Sie zusammengefasst
    • Warken hält Zuckersteuer für sinnvoll, will Gespräche
    • Kommission empfiehlt Zuckersteuer für Getränke
    • Klingbeil soll Gesetzesentwurf zur Zuckersteuer vorlegen
    Warken sieht noch Gesprächsbedarf bei Zuckersteuer
    Foto: Arne Dedert - DPA

    BERLIN (dpa-AFX) - Gesundheitsministerin Nina Warken hält eine Steuer auf zuckerhaltige Getränke für sinnvoll, sieht aber noch Gesprächsbedarf in der Bundesregierung. "Deswegen müssen wir erst klären, ob wir das umsetzen wollen", sagte die CDU-Politikerin der "Bild am Sonntag".

    Als Gesundheitsministerin könne sie es nur unterstützen, "wenn Menschen einen gesünderen Lebensstil haben und wenn wir auch den Weg gehen, den andere Länder gegangen sind, zum Beispiel beim Thema Zucker", so Warken. "Ich glaube, das kann ein guter Weg sein, auch in der Prävention."

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    Hintergrund sind Empfehlungen einer Regierungskommission für eine Reform zur finanziellen Entlastung der gesetzlichen Krankenkassen. Das von Warken eingesetzte Expertengremium schlägt dafür unter anderem auch die Einführung einer gestaffelten Steuer auf zuckergesüßte Erfrischungsgetränke wie Colas und Limonaden vor.

    Die Ministerin ist für einen solchen Schritt in der Regierung aber nicht federführend zuständig. Verbraucherschützer haben bereits Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) aufgefordert, jetzt einen konkreten Gesetzentwurf für eine Zuckersteuer vorlegen. Das Sparpaket für die Gesundheitskosten soll voraussichtlich an diesem Mittwoch ins Kabinett kommen./wn/DP/zb

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nestle Aktie

    Die Nestle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,09 % und einem Kurs von 67,94 auf Tradegate (24. April 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nestle Aktie um +6,87 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,56 %.

    Die Marktkapitalisierung von Nestle bezifferte sich zuletzt auf 227,34 Mrd..

    Nestle zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,9200 %.

    Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 86,10CHF. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 74,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 100,00CHF was eine Bandbreite von -16,13 %/+13,33 % bedeutet.




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