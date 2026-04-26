US-Militär fängt Schiff der iranischen 'Schattenflotte' ab
- US-Militär fing im Arabischen Meer Frachter Sevan
- Helikopter der USS Pinckney stoppte das Schiff
- Sevan gehört zu 19 sanktionierten Frachtern
WASHINGTON (dpa-AFX) - Das US-Militär hat nach eigenen Angaben einen mit Sanktionen belegten Frachter der iranischen "Schattenflotte" abgefangen. Das Schiff sei im Arabischen Meer von einem Helikopter des Zerstörers "USS Pinckney" gestoppt worden und werde zurück in Richtung Iran eskortiert, teilte das US-Regionalkommando Centcom auf der Plattform X mit.
Das abgefangene Schiff, die "M/V Sevan", gehört demnach zu den 19 Frachtern, die am Freitag mit Sanktionen des US-Finanzministeriums belegt wurden. Die Sanktionen zielen auf die sogenannte Schattenflotte des Irans ab, die nach US-Angaben von zentraler Bedeutung für Teherans Einnahmen aus dem Öl- und Gasexport ist.
Die US-Regierung versucht, den wirtschaftlichen Druck auf den Iran zu erhöhen. Neben Sanktionen gehört dazu auch eine Seeblockade für Schiffe, die aus iranischen Häfen kommen oder diese als Ziel haben. Wie Centcom weiter mitteilte, sind seit Beginn der Aktion 37 Schiffe umgeleitet worden./jcf/DP/zb
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Der dritte Flugzeugträger der USA soll eingetroffen sein. Die Frage, die sich jetzt stellt, ist doch die: Haben die Chinesen etwa ihre neuen Hyperschallraketen den Iranern bereits überlassen? Dann könnte sich einstellen, was man im Hinblickauf Taiwan auch befürchtet: die Flotte der Amerikaner könnte versenkt werden.
Dazu kommt noch, dass der Waffenstillstand einseitig ist und der Iran nicht zugesagt hat. Massive Truppenbewegung und das in 3-5 Tagen die Bush (3. Flugzeugträger) anrückt, aktuell in Tansania, weiß der Iran das zu einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit.
Das ist aktuell ein Zeitspiel.
Es geht darum das die US-Märkte nicht abschmieren. Das würde seine Wähler, deren Rente viel mehr auf Aktien basiert als unsere, königlich verärgern.