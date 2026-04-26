🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger in allen getesteten Depotgrößen. Jetzt sparen und Depot eröffnen → 🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger. Jetzt Depot eröffnen →
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Schüsse bei Dinner mit Trump

    85 Aufrufe 85 0 Kommentare 0 Kommentare

    Was wir wissen - und was nicht

    Für Sie zusammengefasst
    • Angreifer durchbrach Schleuse und wurde überwältigt
    • Schüsse, Präsident rasch in Sicherheit gebracht
    • Täter war Hotelgast, mit mehreren Waffen allein
    Schüsse bei Dinner mit Trump - Was wir wissen - und was nicht
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    WASHINGTON (dpa-AFX) - Bei einem Gala-Dinner der Hauptstadtpresse mit US-Präsident Donald Trump in einem Hotel Washington ist ein Mann durch eine Sicherheitsschleuse gestürmt und von Sicherheitskräften überwältigt worden. Es fielen Schüsse, der Präsident wurde von seinen Personenschützern in Sicherheit gebracht. Was genau ist passiert?

    Was wir wissen

    - Trump, diverse Kabinettsmitglieder, Vizepräsident JD Vance sowie zahlreiche Journalisten und andere Gäste waren bei der Veranstaltung in einem Hotel in Washington zugegen.

    - Während der Präsident auf der Bühne saß, waren plötzlich Knallgeräusche zu hören - erst im Nachhinein wurde klar, dass es sich dabei um Schüsse handelte.

    - Im Saal brach daraufhin Chaos aus, schwer bewaffnete Sicherheitskräfte stürmten den Raum. Der Präsident, First Lady Melania und weitere Regierungsmitglieder wurden Sekunden nach dem Vorfall von der Bühne geführt und in Sicherheit gebracht.

    - Laut Trump wurden keine Regierungsmitglieder verletzt, allerdings wurde ein Sicherheitsbeamter angeschossen. Dank seiner schusssicheren Weste gehe es dem Mann den Umständen entsprechend gut, sagte Trump.

    - Sowohl der Präsident als auch die Sicherheitsbehörden teilten später mit, der Angreifer sei durch die Sicherheitsschleuse im Vorraum des Hotels gestürmt, bevor er von Beamten überwältigt und zu Boden gebracht werden konnte. Nach Polizeiangaben wurde der Mann selbst nicht angeschossen.

    - Der Polizei zufolge hatte der Angreifer eine Schrotflinte, eine Handfeuerwaffe und mehrere Messer bei sich.

    - Nach Polizeiangaben handelte es sich bei dem Täter anscheinend um einen Hotelgast, der allein handelte. Weitere Verdächtige gebe es nicht.

    - Das Gala-Dinner wurde nach dem Vorfall abgebrochen und soll zu einem späteren Zeitpunkt - laut Trump innerhalb von 30 Tagen - nachgeholt werden.

    Was wir nicht wissen

    - Unklar war zunächst, wie viele Schüsse von wem abgegeben wurden.

    - Offiziell bestätigte Informationen zur Identität des Täters gibt es bislang nicht. Trump deutete lediglich an, dass es sich um einen "sehr kranken Mann" aus Kalifornien handle.

    - Das konkrete Ziel des Angreifers blieb zunächst ebenfalls unklar. Trump gab zu verstehen, dass der Täter es womöglich auf ihn abgesehen hatte.

    - Auch das Tatmotiv ist noch völlig offen. Trump entgegnete auf Nachfrage eines Journalisten bloß, dass er nicht von einem Zusammenhang mit dem Iran-Krieg ausgehe./mk/DP/zb






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Schüsse bei Dinner mit Trump Was wir wissen - und was nicht Bei einem Gala-Dinner der Hauptstadtpresse mit US-Präsident Donald Trump in einem Hotel Washington ist ein Mann durch eine Sicherheitsschleuse gestürmt und von Sicherheitskräften überwältigt worden. Es fielen Schüsse, der Präsident wurde von seinen …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     