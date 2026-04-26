Regierung
Seit 2022 Rüstungsverträge für 111 Milliarden
- 47.000 Rüstungsverträge im Wert von 111 Mrd €
- Keine zentrale automatisierte Auswertung möglich
- Fehlendes Controlling und fehlender Gesamtüberblick
BERLIN (dpa-AFX) - Seit der 2022 eingeläuteten "Zeitenwende" hat der Bund nach eigenen Angaben 47.000 Beschaffungsverträge zu Rüstungsgütern im Wert von insgesamt 111 Milliarden Euro abgeschlossen. Dies geht aus der Antwort des Verteidigungsministeriums auf eine Anfrage des Linken-Politikers Dietmar Bartsch hervor, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.
Die Frage, wie viele dieser Vorhaben bis zum 1. März 2026 abgeschlossen und in den Dienst der Bundeswehr gestellt waren, ließ das Ministerium allerdings offen. Der Aufwand der Recherche wäre unzumutbar, hieß es.
"Eine automatisierte, zentrale Auswertung aller Beschaffungsprojekte im Sinne der Fragestellung ist nicht möglich", erläuterte das Ministerium. Folglich müssten mehrere tausend Seiten händisch ausgewertet werden. Der Personalaufwand dafür wäre aus Sicht des Ministeriums "nicht absehbar". Die Folge: "Dies könnte zu Verzögerungen bei verteidigungsrelevanten Projekten führen."
Bartsch: Überblick fehlt
Der damalige Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hatte am 27. Februar 2022 als Reaktion auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine eine "Zeitenwende" festgestellt und ein schuldenfinanziertes Sondervermögen von 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr angekündigt. Seither wuchs auch der reguläre Verteidigungshaushalt. 2026 stehen nach Regierungsangaben 82,7 Milliarden Euro im Haushalt und 25,5 Milliarden Euro aus dem Sonderetat für die Bundeswehr zur Verfügung.
Der Linke-Abgeordnete Bartsch kritisierte sowohl die Aufrüstung selbst als auch, dass die Ergebnisse nicht offengelegt würden. "Mehr als 47.000 Rüstungsverträge in vier Jahren im Wert von rund 111 Milliarden Euro - das heißt über 30 Abschlüsse pro Tag", sagte Bartsch. "Das Ministerium kann nicht einmal beziffern, wie viele Vorhaben tatsächlich abgeschlossen und funktionsfähig in den Dienst der Bundeswehr gestellt worden sind - ein Alarmsignal."
Es fehlten Controlling und ein Gesamtüberblick des Ministeriums. Damit wachse das Risiko, dass Milliarden an Steuergeldern beziehungsweise Krediten in verspäteten oder untauglichen Projekten versickerten, meinte Bartsch./vsr/DP/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie
Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,02 % und einem Kurs von 167,4 auf Tradegate (24. April 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um -12,65 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -11,77 %.
Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall bezifferte sich zuletzt auf 61,66 Mrd..
Rheinmetall zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 11,500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,7700 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 2.120,83EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 2.050,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.220,00EUR was eine Bandbreite von +52,58 %/+65,23 % bedeutet.
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Ich stimme dem voll zu. Knapp über 1.340 EUR könnte man nachkaufen.
Lustig, wie emsig du doch immer wieder versuchst, Rheinmetall unternehmerisch irgendwie schlecht aussehen zu lassen und das dann als diskussionswürdig bezeichnest…
Wie hoch, bzw. gering ist denn eigentlich der Anteil an „Panzern“, denen du, Militärexperte, keine Zukunft attestierst – und wie viel davon ist ein reines Rheinmetall-Projekt – und wie hoch ist überhaupt der Umsatz- und Gewinnanteil davon? Es ist mit deiner Art von Beitrag wie so häufig – untaugliches Halbwissen und Geschwurbel als Fakt aufbauschen und dann andere User deinen Schmarn widerlegen lassen – wohl in der Hoffnung, dass du damit durchkommst.
Wenn man sich nicht nur selektiv beliest, wie du, dann weiß man eigentlich, dass die Ukraine händeringend auch selbst versucht, eigene Panzer zu entwickeln:
Kiew erprobt neuen Schützenpanzer Skif auf Buckelpiste
Quelle: https://www.n-tv.de/mediathek/videos/politik/Kiew-erprobt-neuen-Schuetzenpanzer-Skif-auf-Buckelpiste-id30739351.html
oder dass diverse ukrainische Soldaten in Deutschland zur Ausbildung sind, um sich an Leopard-Panzern ausbilden zu lassen:
„Die Leopard-Waffen haben eine gute Reichweite, mit ihnen können wir den Gegner aus sicherer Entfernung bekämpfen“, sagt der ukrainische Soldat. Er sei den Ausbildern aufrichtig dankbar, dass sie seine Kameraden und ihn mit Geduld und Sachverstand ausgebildet hätten. In kürzester Zeit sei ihm eine Menge Wissen vermittelt worden, das ihm nach der Rückkehr in die Ukraine zum Vorteil gereichen werde. „Ich bin mir sicher: Wir werden mit dem Panzer an der Front sehr gut zurechtkommen“, sagt Andriy P. „Der Leopard 1 A5 hilft uns, den Krieg zu gewinnen.“
Quelle: https://www.bundeswehr.de/de/auftrag/einsaetze/missionen/anerkannte-missionen/unterstuetzungsmission-eumam-ukraine/ausbildung-leopard-1-kampfpanzerbesatzungen-6086654
Ukraine setzt auf Rheinmetalls Lynx KF41 als Schützenpanzer
(…) Die Entscheidung für den Lynx KF41 durch die Ukraine war nach umfangreichen Tests gefallen (https://defence-network.com/ukraine-entscheidet-fuer-lynx-von-rheinmetall/), der Vertrag im Dezember 2025 gezeichnet worden…
Quelle: https://defence-network.com/ukraine-rheinmetall-lynx-kf41-schuetzenpanzerl/