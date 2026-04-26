🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger in allen getesteten Depotgrößen. Jetzt sparen und Depot eröffnen → 🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger. Jetzt Depot eröffnen →
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    69 Aufrufe 69 0 Kommentare 0 Kommentare

    Gedenken zum 40. Jahrestag der Atomkatastrophe von Tschernobyl

    Für Sie zusammengefasst
    • Gedenken an Tschernobyl trotz Sicherheitsvorkehrungen
    • Sarkophag beschädigt Abschirmung gilt als unsicher
    • Belarus besonders betroffen Aktivisten im Exil
    Gedenken zum 40. Jahrestag der Atomkatastrophe von Tschernobyl
    Foto: Siarhei - 356130783

    KIEW (dpa-AFX) - In der Ukraine, Belarus und anderen ehemaligen Sowjetrepubliken wird heute der Katastrophe im damals sowjetischen Atomkraftwerk Tschernobyl vor 40 Jahren gedacht. Gemeinsame Gedenkveranstaltungen sind seit dem russischen Einmarsch in die Ukraine vom 24. Februar 2022, der auch aus Belarus erfolgte, nicht mehr möglich. Doch auch im stark betroffenen Belarus wird das Gedenken von politischer Repression überschattet. Viele Umweltaktivisten mussten aus dem autoritär regierten Land fliehen und können ihre Aktivität nur aus dem Exil fortsetzen.

    Selenskyj zu Gedenken beim stillgelegten Kraftwerk erwartet

    In der Ukraine wird auf dem Kraftwerksgelände nördlich der Hauptstadt Kiew ein Gedenken der Staatsführung mit Präsident Wolodymyr Selenskyj erwartet. Aufgrund des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine und der nahen Grenze zu Russlands Verbündetem Belarus gelten strenge Sicherheitsvorkehrungen. Zudem wird in Kiew und anderen Orten mit Schweigeminuten, Ausstellungen, Konzerten, Filmvorführungen und dem Niederlegen von Blumen an die tragischen Ereignisse erinnert.

    Gedenkveranstaltungen wird es ebenfalls im sehr stark betroffenen Nachbarland Belarus, in Russland und in anderen Ex-Sowjetrepubliken geben. Hunderttausende sogenannte Liquidatoren aus allen Sowjetrepubliken halfen damals bei der Beseitigung der Folgen in dem radioaktiv verstrahlten Gebiet. In Deutschland organisieren Atomkraftgegner und Umweltorganisationen Gedenken, Mahnwachen und Fahrradkorsos in Erinnerung an die Katastrophe.

    Größter anzunehmender Unfall in sowjetischem Atomkraftwerk

    Am 26. April 1986 geriet in der damaligen Sowjetrepublik Ukraine ein Test im AKW Tschernobyl außer Kontrolle. Im Reaktor vier trat der Super-Gau ein, der größte anzunehmende Unfall. Radioaktive Wolken breiteten sich bis nach Nord- und Westeuropa aus. Doch trafen sie neben der Nordukraine vor allem das benachbarte Belarus und auch den Westen Russlands.

    Monatelang sonderte die offene Atomruine Strahlung in die Umgebung ab. Experten gehen von Zehntausenden Todesfällen aus. Über 100.000 Menschen wurden aus den radioaktiv belasteten Gebieten der 30-Kilometer-Sperrzone um das inzwischen stillgelegte Kraftwerk zwangsumgesiedelt.

    Der russische Einmarsch vom 24. Februar 2022 erstreckte sich auf das Sperrgebiet. Der über mehrere Jahre bis 2016 mit internationaler Milliardenhilfe über einem Betonsarkophag für die Atomruine errichtete Stahlbogen wurde im Februar 2025 durch eine russische Drohne beschädigt. Die Abschirmfunktion ist laut Experten nun nicht mehr gewährleistet. Die Reparaturkosten werden nach Angaben der Kraftwerksleitung auf rund 500 Millionen Euro geschätzt.

    Im knapp 100 Kilometer entfernten Kiew leben der Stadtverwaltung zufolge derzeit noch über 62.000 Betroffene der Katastrophe, darunter über 30.000 sogenannte Liquidatoren. Bürgermeister Vitali Klitschko traf sich im Rathaus mit Liquidatoren und zeichnete sie aus.

    Belarus besonders stark betroffen - Gedenken im Exil

    Am stärksten betroffen war das benachbarte Belarus (früher Weißrussland) von der Reaktorkatastrophe. Dort fielen bis zu 70 Prozent des radioaktiven Niederschlags auf dem Gebiet der damaligen Sowjetunion. Gut ein Fünftel des Gebiets von Belarus war laut Experten verseucht, besonders aber die Region Gomel im Süden des Landes. Große Flächen waren mit Cäsium-137 kontaminiert. Auch Aktivisten aus Belarus, von denen viele unter Machthaber Alexander Lukaschenko ins Ausland geflüchtet sind, erinnern mit Veranstaltungen unter anderem im Baltikum und online an den Jahrestag.

    Die belarussische Aktivistin und Mitbegründerin der Umweltorganisation Ecodom, Irina Suchi, beklagt, dass die Regierung in Minsk auch zum Jahrestag so tue, als sei heute alles in Ordnung. "Aber es gibt keine ausreichenden Kontrollen", sagt sie im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur im Exil. Es müssten etwa die mögliche Belastung der Böden oder auch der Agrarprodukte geprüft und gemessen werden.

    Unter der autoritären Führung des Landes seien etwa 100 Umweltschutzorganisationen geschlossen oder ins Exil gedrängt worden, sagt Suchi. Trotzdem werde versucht, die Menschen über die womöglich noch lauernden Gefahren in Agrarböden aufzuklären und auf Risiken hinzuweisen. "In den ganzen 40 Jahren haben sie der Bevölkerung nicht beigebracht, wie sie sich verhalten soll, wenn sie auf verseuchtem Gebiet lebt", sagte die Aktivistin mit Blick auf die Regierung in Minsk./ast/DP/zb






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Gedenken zum 40. Jahrestag der Atomkatastrophe von Tschernobyl In der Ukraine, Belarus und anderen ehemaligen Sowjetrepubliken wird heute der Katastrophe im damals sowjetischen Atomkraftwerk Tschernobyl vor 40 Jahren gedacht. Gemeinsame Gedenkveranstaltungen sind seit dem russischen Einmarsch in die Ukraine vom …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     