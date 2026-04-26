P&G übertrifft Erwartungen – Dividenden‑König trotz Margendruck

Der verwässerte Gewinn je Aktie belief sich auf 1,63 US‑Dollar (+6 Prozent), getrieben von einem Sondereffekt aus der Auflösung des Glad‑Joint‑Ventures; der berichtete Gewinn je Aktie lag bei 1,59 US‑Dollar (+3 Prozent). Das Quartal wies sowohl einen operativen Cashflow von vier Milliarden Dollar als auch einen Nettogewinn in Höhe von vier Milliarden Dollar aus. Die bereinigte Free‑Cashflow‑Produktivität lag bei robusten 82 Prozent. Anleger profitierten direkt: P&G schüttete insgesamt 3,2 Milliarden Dollar an Kapital aus, davon 2,5 Milliarden als Dividende und über 600 Millionen durch Aktienrückkäufe.

Procter & Gamble hat im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2026 die Erwartungen übertroffen und liefert ein überzeugendes Ergebnisbild, das sowohl nachhaltige Stabilität als auch spürbare Margenbelastungen zeigt. Der Konzern meldete einen Nettoumsatz von 21,2 Milliarden US‑Dollar, was einem Anstieg von sieben Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht; organisch, bereinigt um Währungs‑ und Portfolioeffekte, wuchs der Umsatz um drei Prozent – das stärkste organische Wachstum seit mehr als einem Jahr. Besonders das Beauty‑Segment überraschte mit einem Wachstum von sieben Prozent und trug maßgeblich zur Erholung bei.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Das Management bestätigte die Jahresziele, warnte aber vor steigenden Rohstoffkosten in Höhe von rund 150 Millionen Dollar nach Steuern, die die Margen weiter belasten dürften. Im abgelaufenen Quartal verringerte sich die Bruttomarge von 51 auf 49,5 Prozent, unter anderem weil der Absatz zunehmender, margenschwächerer Produkte die Umsatzmixwirkung dämpfte. Vor Steuern stieg das Ergebnis um rund sieben Prozent auf knapp fünf Milliarden Dollar; das den Aktionären zurechenbare Ergebnis kletterte um vier Prozent auf 3,9 Milliarden Dollar.

Unter der Führung von CEO Shailesh Jejurikar zeigte sich das Management trotz eines herausfordernden geopolitischen und wirtschaftlichen Umfelds optimistisch und sprach von einer soliden Beschleunigung des Umsatzwachstums über Kategorien und Regionen hinweg. Für Einkommensinvestoren bleibt P&G attraktiv: Das Unternehmen erhöhte die Dividende zum 70. Mal in Folge und zahlt seit 1890 ohne Unterbrechung – ein Status als Dividenden‑König, der Stabilität signalisiert, auch wenn Margendruck und Rohstoffrisiken künftig aufmerksam begleitet werden müssen.

Die Aktie reagierte positiv auf die Zahlen und stieg im vorbörslichen Handel an der Dow‑Spitze um mehr als drei Prozent. Analysten heben hervor, dass P&G durch breite Markenstärke, effiziente Vertriebskanäle und konsequentes Portfoliomanagement kurzfristige Schwankungen ausgleichen kann. Gleichwohl sollten Investoren die zunehmende Kostenvolatilität, Wechselkursrisiken und den fortwährenden Druck auf den Produktmix im Auge behalten. Kurzfristig dominieren Margenrisiken; mittelfristig bleibt Ertragskraft intakt, Stärken wie Marken und Cashflow sichern Dividenden und Renditen.

Die Procter & Gamble Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,70 % und einem Kurs von 148,2EUR auf NYSE (25. April 2026, 02:04 Uhr) gehandelt.