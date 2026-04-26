Nestlé trotzt Babynahrungs-Skandal – Wachstum, Aktienplus und Sparkurs

Währungsfaktoren drückten jedoch auf das Berichtsergebnis: Konzernweit sanken die Erlöse gegenüber dem Vorjahr um 5,7 Prozent auf 21,3 Milliarden Schweizer Franken (rund 23,2 Milliarden Euro). Die Kosten, die dem Rückruf zugerechnet werden, bezifferte Nestlé für das Quartal auf rund 200 Millionen Franken; etwa die Hälfte davon sei auf geringere Kundennachfrage zurückzuführen. Das Management rechnet mit einer vollständigen Erholung bis zum Jahresende.

Nestlé hat das Jahr trotz der größten Produktrückrufaktion seiner Geschichte mit überraschender Widerstandsfähigkeit begonnen. Im ersten Quartal wuchs der organische Umsatz – ohne Berücksichtigung von Währungseinflüssen sowie Zu- und Verkäufen – um 3,5 Prozent und übertraf damit die Markterwartungen. Treiber des Wachstums waren vor allem das Kaffee- und das Snackgeschäft, während die Verfügbarkeit der nach einem Cereulid-Befund in mehr als 60 Ländern zurückgerufenen Säuglingsnahrung weitgehend wiederhergestellt ist.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Unter der Leitung von Konzernchef Philipp Navratil, der seit sieben Monaten im Amt ist, treibt Nestlé einen umfassenden Turnaround voran. Navratil will das Portfolio straffen, margenschwache Bereiche abgeben und im Konzern sparen. Konkrete Schritte sind der geplante Verkauf der US‑Kaffeehauskette Blue Bottle Coffee an Centurium Capital Partners sowie Gespräche über Partnerschaften oder Verkäufe im Wasser‑, Getränke‑ und Vitamingeschäft. Parallel läuft ein Stellenabbau von rund 16.000 Arbeitsplätzen.

Operativ zeigt sich ein gemischtes Bild: Die Mengenentwicklung lag mit einem internen Realwachstum von 1,2 Prozent nur knapp unter dem Vorquartal. Bernstein Research weist darauf hin, dass ohne den 0,9-Prozentpunkt-Abzug durch die Babymilch-Krise das organische Wachstum bei 4,4 Prozent gelegen hätte. Analysten bewerten das Quartal überwiegend positiv; die Aktie legte an den Börsen deutlich zu.

Für das Gesamtjahr bestätigte Nestlé seinen Ausblick: Ein organisches Wachstum zwischen drei und vier Prozent bleibt Ziel. Die Führung betont den Fokus auf vier Kernfelder – Kaffee, Tiernahrung, Ernährung & Gesundheit sowie Lebensmittel und Snacks – und plant weitere Portfolio‑Bereinigungen. Herausforderungen bleiben, allen voran die Erholung in China, die der Konzern ab der zweiten Jahreshälfte 2026 erwartet, sowie mögliche juristische Schritte gegen den mutmaßlich verantwortlichen Zulieferer, die noch offen sind.

An den Märkten stieß das Ergebnis auf Erleichterung: Die Aktie kletterte zeitweise in Frankfurt deutlich, und die kanadische Bank RBC behielt die Einstufung auf „Sector Perform“ mit einem Kursziel von 82 Franken. Investoren honorieren die Entschlossenheit zu Kostensenkungen und strategischer Straffung, zugleich bleibt die Aufgabe groß, den Turnaround nachhaltig zu verankern.

Die Nestle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 88,24EUR auf Lang & Schwarz (25. April 2026, 12:58 Uhr) gehandelt.