Microsoft prüft freiwillige Abfindungen – KI‑Rechenzentren im Fokus

Das Unternehmen reagiert damit auf die Notwendigkeit, Kosten zu kontrollieren und den Personalumbau mit möglichst mitarbeiterfreundlichen Instrumenten zu flankieren. Bereits 2025 hatte Microsoft mehrfache Entlassungsrunden durchgeführt; global beschäftigte der Konzern im Juni 2025 rund 228.000 Menschen, davon etwa 125.000 in den USA. Personalchefin Amy Coleman betont, Berechtigten „die Möglichkeit zu geben, diesen Schritt zu ihren eigenen Bedingungen zu gehen – mit großzügiger Unterstützung des Unternehmens.“ Freiwilligkeit soll Zwangsmaßnahmen ergänzen, nicht unbedingt ersetzen.

Microsoft erwägt erstmals in seiner 51‑jährigen Geschichte ein freiwilliges Abfindungsprogramm für Teile der US-Belegschaft. Nach Informationen von CNBC sollen bis zu sieben Prozent der US-Mitarbeiter infrage kommen; teilnahmeberechtigt wären Beschäftigte bis zur Ebene des Senior Director, deren Alter und Betriebszugehörigkeit zusammen mindestens 70 Jahre ergeben. Der Schritt ist eingebettet in einen weitreichenden strategischen Umbau: Während Microsoft massiv in Rechenzentren investiert, um der Nachfrage nach Cloud-Infrastruktur für generative KI gerecht zu werden, sorgt der rasante KI-Aufstieg in der gesamten Branche für erheblichen strukturellen Druck.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Parallel reformiert Microsoft seine Vergütungslogik: Aktienzuteilungen sollen künftig weniger direkt an Bargeldboni gekoppelt sein, sodass Führungskräfte mehr Spielraum erhalten, individuelle Leistungen zu honorieren. Analysten und Marktteilnehmer werten die Maßnahmen als pragmatische Mischung aus Investitionsfokus und Effizienzsteigerung; Wettbewerber wie Amazon und Alphabet fahren ähnliche Strategien und treiben ein globales Wettrüsten um Rechenkapazitäten voran. Meta wiederum setzt auf Kostenreduktion durch Stellenstreichungen und Streichung offener Positionen.

Das Analysehaus Jefferies bestätigte nach der Google Cloud Next 2026 Microsofts Bewertung mit einem Kursziel von 675 US-Dollar und hob die anhaltende Nachfrage nach KI‑Rechenleistung hervor. Investoren dürften künftig nicht nur Azure‑Kennzahlen, sondern insbesondere die Marktakzeptanz von Copilot und M365 beobachten.

Eine von Microsoft in Deutschland in Auftrag gegebene Umfrage unter Tech‑Entscheidern zeigt hohe Erwartungshaltung: 74 Prozent sehen ihr Unternehmen im KI‑Rennen auf Kurs, 45 Prozent setzen bereits KI‑Agenten in Geschäftsprozessen ein. Damit bleibt Microsofts Kurs geprägt von zugleich aggressiven Investitionen, personalpolitischen Anpassungen und anhaltender Anlegerfantasie über das Wachstumspotenzial in der Ära der künstlichen Intelligenz.

Für Anleger bedeuten diese Signale eine Zwitterposition: Der Bedarf an KI-Infrastruktur stützt mittelfristig Umsatz und Margen, zugleich erhöhen Restrukturierungen und veränderte Vergütungsmodelle die Unsicherheit über kurzfristige Kostenprofile. Beobachter raten, die Entwicklung der Cloud-Auslastung, die Marktadoption von Copilot- und M365-Angeboten sowie die Kapitalallokation in Rechenzentren genau zu verfolgen. Ein möglicher Aktienrückkauf oder ein Split könnte die Bewertung stützen, doch bleiben operative Kennzahlen und Margen der entscheidende Maßstab für ein nachhaltiges Investment in Microsoft. Kurzfristig dürfte die Volatilität hoch bleiben; langfristig bleibt Microsoft ein zentraler Profiteur der KI-Welle und Chance.

Die Microsoft Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,13 % und einem Kurs von 424,6EUR auf Nasdaq (25. April 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.