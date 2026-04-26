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    Cybercab rollt an – Musk dämpft Euphorie, Aktie stürzt

    Cybercab rollt an – Musk dämpft Euphorie, Aktie stürzt
    Foto: Christophe Gateau - dpa

    Tesla hat offiziell die Produktion seines Robotaxis Cybercab aufgenommen, doch Konzernchef Elon Musk dämpfte sofort die Erwartungen: Der Produktionsanlauf werde wegen einer völlig neuen Lieferkette zunächst sehr langsam verlaufen, sagte er in der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen. Musk sprach von einem vorsichtigen Rollout in "etwa einem Dutzend Bundesstaaten" bis Jahresende und betonte, dass Sicherheitsvalidierung der limitierende Faktor sei, um Verletzungen oder Todesfälle zu verhindern. Das ist ein deutlich zurückhaltenderer Ton als noch vor wenigen Monaten, als Musk ambitioniert prognostizierte, Robotaxis würden bis Jahresende für die Hälfte der US-Bevölkerung verfügbar sein.

    An den Finanzmärkten sorgte die Mischung aus Fortschritt und Zurückhaltung für Skepsis: Tesla verlor in den letzten drei Monaten rund 15 Prozent Börsenwert, und die Aktie gab nach den Zahlen kurzfristig fast fünf Prozent nach. Analysten äußerten, der Hochlauf des Robotaxi-Geschäfts könne langsamer erfolgen als bislang angenommen, wodurch ein bedeutender Teil der langfristig erwarteten Bewertungsprämie des Unternehmens infrage gestellt werde.

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    Operativ zeigte Tesla jedoch Stabilität: Im vergangenen Quartal stiegen Umsatz und Gewinn im Jahresvergleich um 16 beziehungsweise 17 Prozent auf 22,39 Milliarden beziehungsweise 477 Millionen Dollar. Die Auslieferungen erhöhten sich um 6,3 Prozent auf 358.023 Fahrzeuge; zugleich verbesserte sich die Bruttomarge im Kerngeschäft. Abonnements für das Fahrassistenzsystem wuchsen erheblich, Analysten warnen aber vor höheren Investitionen, insbesondere im Bereich humanoider Roboter.

    Parallel reagiert Tesla auf die Nachfrage in Europa: Die Gigafactory Grünheide bei Berlin stellt bis Ende Juni 1.000 neue Stellen bereit und will die Wochenproduktion ab dem dritten Quartal um etwa 20 Prozent steigern. Branchenkritiker wie Ferdinand Dudenhöffer sehen die Entwicklung hingegen als temporären Einmaleffekt, unter anderem durch zeitlich befristete Rabatte, und zweifeln an einem dauerhaften Ausbau.

    Kurzfristig bleibt damit das Bild gemischt: Der Produktionsstart des Cybercab markiert einen wichtigen Meilenstein, doch Musks vorsichtige Prognosen und der Fokus auf strenge Sicherheitsprüfungen verengen die kurzfristigen Wachstumsperspektiven. Mittel- bis langfristig hält das Unternehmen an der Ambition fest, Robotaxis und autonome Dienste zu einem zentralen Ertragsquelle zu machen—einen Szenario, dessen Realisierung nun aber später und behutsamer erfolgen dürfte.

    Zudem hat Tesla in den Quartalszahlen signalisiert, dass eine EU-weite Zulassung des fortgeschrittenen Fahrassistenzsystems bald möglich erscheine, womit sich die kommerzielle Basis für autonome Dienste verbreitern könnte. Das Unternehmen plant weiterhin den Produktionsstart für Batteriezellen in Grünheide in der ersten Jahreshälfte 2027, was die Lieferkette langfristig stärken sollte. Anleger bleiben jedoch geteilt: Gute operative Kennzahlen treffen auf erhebliche Ausgaben und regulatorische Unsicherheiten, sodass der Markt den Erfolg der autonomen Strategie inzwischen deutlich konservativer diskontiert.



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