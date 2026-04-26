Siemens Energy überrascht: Jahresziele höher, Cashflow springt auf 8 Mrd.

Siemens Energy hat nach einem starken Auftakt ins Jahr die Jahresziele deutlich nach oben geschraubt und zeigt sich zuversichtlich für 2026. Der Energietechnikkonzern meldete am Donnerstagabend eine Anhebung der bereinigten Umsatzprognose auf ein Wachstum von 14 bis 16 Prozent (vorher 11–13). Auch die Ergebnisqualität dürfte sich verbessern: Die Marge vor Sondereffekten wird nun bei 10 bis 12 Prozent erwartet (bisher 9–11). Beim Jahresüberschuss peilt Siemens Energy rund vier Milliarden Euro an – zuvor waren drei bis vier Milliarden avisiert. Besonders auffällig ist die Anpassung beim Free Cashflow vor Steuern: Er soll bei rund acht Milliarden Euro liegen, nach bislang geplanten vier bis fünf Milliarden. Die Zahlen zum zweiten Quartal lieferten dafür die Grundlage: Der Umsatz stieg um 8,9 Prozent auf fast 10,3 Milliarden Euro, während der Auftragseingang mit 17,7 Milliarden Euro ein Plus von nahezu 30 Prozent verzeichnete und damit die Markterwartungen übertraf. Das Ergebnis vor Sondereffekten wuchs von 0,9 auf 1,2 Milliarden Euro; die entsprechende Marge kletterte von 9,1 auf 11,3 Prozent. Die Börse reagierte positiv: Die Aktie legte im nachbörslichen Handel zunächst rund drei Prozent zu.

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