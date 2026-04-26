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    Siemens Energy überrascht: Jahresziele höher, Cashflow springt auf 8 Mrd.

    Siemens Energy überrascht: Jahresziele höher, Cashflow springt auf 8 Mrd.
    Foto: Frank Rumpenhorst - dpa

    Siemens Energy hat nach einem starken Auftakt ins Jahr die Jahresziele deutlich nach oben geschraubt und zeigt sich zuversichtlich für 2026. Der Energietechnikkonzern meldete am Donnerstagabend eine Anhebung der bereinigten Umsatzprognose auf ein Wachstum von 14 bis 16 Prozent (vorher 11–13). Auch die Ergebnisqualität dürfte sich verbessern: Die Marge vor Sondereffekten wird nun bei 10 bis 12 Prozent erwartet (bisher 9–11). Beim Jahresüberschuss peilt Siemens Energy rund vier Milliarden Euro an – zuvor waren drei bis vier Milliarden avisiert. Besonders auffällig ist die Anpassung beim Free Cashflow vor Steuern: Er soll bei rund acht Milliarden Euro liegen, nach bislang geplanten vier bis fünf Milliarden.

    Die Zahlen zum zweiten Quartal lieferten dafür die Grundlage: Der Umsatz stieg um 8,9 Prozent auf fast 10,3 Milliarden Euro, während der Auftragseingang mit 17,7 Milliarden Euro ein Plus von nahezu 30 Prozent verzeichnete und damit die Markterwartungen übertraf. Das Ergebnis vor Sondereffekten wuchs von 0,9 auf 1,2 Milliarden Euro; die entsprechende Marge kletterte von 9,1 auf 11,3 Prozent. Die Börse reagierte positiv: Die Aktie legte im nachbörslichen Handel zunächst rund drei Prozent zu.

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    Analysten reagieren differenziert. Die kanadische Bank RBC hält an der Einstufung "Outperform" fest und bestätigt ein Kursziel von 200 Euro. RBC-Kommentator Colin Moody sieht die angehobenen Jahresziele als Ausgleich für währungsmäßige Einflüsse, die die vorläufigen Ergebnisse gebremst hätten, lobt aber die starke Entwicklung bei Aufträgen und Cashflow. Goldman Sachs bleibt mit "Buy" und einem Kursziel von 185 Euro optimistisch, hebt vor allem das besser als erwartete Geschäft mit Netz-Infrastruktur und den starken Cashflow hervor. Dagegen stuft Barclays Siemens Energy mit "Equal Weight" und einem Kursziel von 100 Euro ein: Die Broker sehen ein sehr durchwachsenes Bild – starkes Geschäft bei Netztechnik und Gasturbinen, Schwächen im Windkraftgeschäft.

    In der Bilanz-Lesart bedeuten die angehobenen Ziele eine klare Verbesserung der operativen Dynamik und vor allem der Liquiditätsposition. Die kräftigen Auftragseingänge untermauern die Umsatzperspektive, der deutlich gestiegene Free Cashflow eröffnet Spielraum zur Schuldenreduktion und möglichen strategischen Investitionen. Kurzfristig bleibt die Sensitivität gegenüber Währungseinflüssen und der Entwicklung in einzelnen Sparten – vor allem Windkraft – ein Risiko. Anleger dürften die jüngste Zielanhebung und die positive Reaktion der Analysten als Bestätigung für die Erholung ansehen, bleiben aber wachsam gegenüber externen Marktfaktoren und der weiteren Profitabilitätsentwicklung.



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    Die Siemens Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,77 % und einem Kurs von 188,8EUR auf Tradegate (24. April 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.



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