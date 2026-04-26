SAP überrascht mit starkem Cloud‑Q1 – KI‑Boom, aber gedämpfte Prognose
SAP präsentiert ein gemischtes Bild: Starkes erstes Quartal trifft auf zurückhaltende Jahresprognose. Europas größter Softwarekonzern übertraf im ersten Quartal die Markterwartungen – getrieben von einer anhaltend robusten Nachfrage nach Cloudlösungen und wachsender Nachfrage nach KI-Funktionalitäten für Unternehmenskunden. Der Gesamtumsatz stieg im Vergleich zum Vorjahr um sechs Prozent auf knapp 9,6 Milliarden Euro; die Clouderlöse legten währungsbereinigt um 19 Prozent zu, der sogenannte Current Cloud Backlog kletterte um 20 Prozent auf 21,9 Milliarden Euro. Operativ verbesserte sich das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern um 17 Prozent auf nahezu 2,9 Milliarden Euro, der Nettogewinn wuchs um acht Prozent auf 1,9 Milliarden Euro.
Trotz des guten Starts dämpfte der Vorstand die Erwartungen für 2026: Das Management rechnet damit, dass der Gesamtumsatz währungsbereinigt in etwa auf dem Vorjahresniveau bleibt und die angestrebte Beschleunigung des Wachstums erst 2027 einsetzen soll. Die Clouderlöse sollen 2026 währungsbereinigt um 23 bis 25 Prozent zulegen, das operative Ergebnis soll wie geplant währungsbereinigt um 14 bis 18 Prozent steigen. Diese Prognose steht jedoch unter einem Vorbehalt: Eine weitere Eskalation des Konflikts im Nahen Osten könnte nach Einschätzung des Vorstands erhebliche negative Folgen für das Geschäft haben.
Einmalige Belastungen trübten den Cashflow: SAP zahlte rund 408 Millionen Euro, um einen Rechtsstreit mit Teradata beizulegen. Zugleich profitierte das bereinigte operative Ergebnis im Quartal von rückläufigen Kosten für anteilsbasierte Vergütungen. Kapitalmaßnahmen laufen weiter: Das im Januar angekündigte Rückkaufprogramm über 10 Milliarden Euro ist gestartet, die erste Tranche von etwa 2,6 Milliarden Euro wurde bereits umgesetzt.
Die Börse reagierte positiv: Nachbörslich gewannen die in den USA gehandelten Anteilsscheine rund sieben Prozent, Analysten wie Jefferies bestätigten ihre Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 230 Euro, verwiesen aber zugleich auf die Belastungsfaktoren durch geopolitische Risiken und die noch unveränderten Jahresziele.
Aus redaktioneller Perspektive bleibt das Bild ambivalent: SAP demonstriert mit zweistelligem Cloudwachstum und einem klaren KI-Narrativ weiterhin operative Stärke und Marktanteilsgewinne. Andererseits dämpfen geopolitische Unsicherheiten, Einmaleffekte und eine verhaltene Jahresprognose die Euphorie. Investoren müssen zwischen kurzfristiger Anlegerstimmung und langfristigem Strukturwandel durch Cloud und KI abwägen. In Summe sind die Q1-Zahlen solide, die mittelfristige Dynamik jedoch eng an makro- und geopolitische Rahmenbedingungen geknüpft.
Die SAP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,14 % und einem Kurs von 149,3EUR auf Tradegate (24. April 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.
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