SAP überrascht mit starkem Cloud‑Q1 – KI‑Boom, aber gedämpfte Prognose

SAP präsentiert ein gemischtes Bild: Starkes erstes Quartal trifft auf zurückhaltende Jahresprognose. Europas größter Softwarekonzern übertraf im ersten Quartal die Markterwartungen – getrieben von einer anhaltend robusten Nachfrage nach Cloudlösungen und wachsender Nachfrage nach KI-Funktionalitäten für Unternehmenskunden. Der Gesamtumsatz stieg im Vergleich zum Vorjahr um sechs Prozent auf knapp 9,6 Milliarden Euro; die Clouderlöse legten währungsbereinigt um 19 Prozent zu, der sogenannte Current Cloud Backlog kletterte um 20 Prozent auf 21,9 Milliarden Euro. Operativ verbesserte sich das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern um 17 Prozent auf nahezu 2,9 Milliarden Euro, der Nettogewinn wuchs um acht Prozent auf 1,9 Milliarden Euro. Trotz des guten Starts dämpfte der Vorstand die Erwartungen für 2026: Das Management rechnet damit, dass der Gesamtumsatz währungsbereinigt in etwa auf dem Vorjahresniveau bleibt und die angestrebte Beschleunigung des Wachstums erst 2027 einsetzen soll. Die Clouderlöse sollen 2026 währungsbereinigt um 23 bis 25 Prozent zulegen, das operative Ergebnis soll wie geplant währungsbereinigt um 14 bis 18 Prozent steigen. Diese Prognose steht jedoch unter einem Vorbehalt: Eine weitere Eskalation des Konflikts im Nahen Osten könnte nach Einschätzung des Vorstands erhebliche negative Folgen für das Geschäft haben.

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