E.ON erhöht Dividende erneut: 11. Mal in Folge – und strebt GB-Deal an?

Die Dividendenanhebung ist mehr als ein Signal an die Kapitalmärkte: Sie dokumentiert E.ONs Selbstbewusstsein hinsichtlich stabiler Cashflows trotz hoher Investitionen in Netze, Digitalisierung und Infrastruktur. Vorstandsvorsitzender Leonhard Birnbaum betonte in seiner Rede die Doppelrolle des Konzerns als verlässlicher Versorger und renditeorientierter Konzern und forderte zugleich klarere politische und regulatorische Rahmenbedingungen, damit die Energiewende zur «Systemwende» wird. E.ON gibt zudem eine Perspektive für die kommenden Jahre: Die Dividendenausschüttung soll bis 2030 jährlich um bis zu fünf Prozent steigen — eine verbindliche Zielvorgabe mit signalpolitischem Charakter, die Investoren planbare Erträge verspricht, jedoch laufend von regulatorischen sowie makroökonomischen Risiken abhängig bleibt.

Essen — Auf der ordentlichen Hauptversammlung der E.ON SE am 23. April bestätigten die Aktionärinnen und Aktionäre mit klarer Mehrheit die Strategie von Vorstand und Aufsichtsrat: Kernpunkt war die elfte Dividendenerhöhung in Folge auf 57 Cent je Aktie für das Geschäftsjahr 2025, zahlbar am 28. April 2026. Der Aufsichtsrat und der Vorstand wurden mit rund 98–99 Prozent entlastet; zudem genehmigte die Hauptversammlung den Vergütungsbericht für 2025 und wählte die vorgeschlagenen Aufsichtsratskandidaten.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Personell gab es mit der Wiederwahl von Ulrich Grillo sowie der erstmaligen Wahl von Helene von Roeder (CFO Merck) und Dr. Dominik von Achten (Vorsitzender Heidelberg Materials) Verstärkung im Überwachungsorgan. Die virtuelle Ausrichtung der Hauptversammlung – mit mehr als 69 Prozent des vertretenen Grundkapitals – bewährte sich erneut: Aktionärsrechte konnten digital vollumfänglich ausgeübt werden, inklusive Live-Fragen und Echtzeitabstimmungen.

Parallel berichtete die Presse über mögliche Übernahmegespräche E.ONs mit dem britischen Versorger Ovo Energy. Nach Medienberichten stehen die Unternehmen in fortgeschrittenen, aber nicht abschließenden Verhandlungen; die Struktur eines möglichen Deals bleibt unklar. Ein Zusammenschluss würde in Großbritannien laut Berichten einen Versorger mit mehr als 9,5 Millionen Kunden schaffen und damit zu den größten Playern im Markt aufschließen — ein strategisch bedeutender Schritt, falls die Transaktion zustande käme.

Fazit: E.ON setzt auf Dividendendisziplin und substanzielle Investments in Netzinfrastruktur, zugleich bleibt das Unternehmen offen für Marktkonsolidierung. Die Kombination aus stabiler Ausschüttungspolitik und opportunistischen M&A-Aktivitäten spiegelt eine Wachstums- und Renditeorientierung, die jedoch stark von regulatorischen Rahmenbedingungen und erfolgreichen Integrationen abhängt.

Die E.ON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,56 % und einem Kurs von 18,68EUR auf Tradegate (24. April 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.