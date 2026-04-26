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    Wynn Macau präsentiert Macaus sino-portugiesisches Erbe in Madrid

    Roadshow hebt Porzellan, Küche und kulturelle Erlebnisse hervor und macht Macau für europäische Reisende noch attraktiver

    MADRID, 26. April 2026 /PRNewswire/ -- Die vom Fremdenverkehrsamt der Regierung von Macao kuratierte Roadshow "Macao erleben" fand vom 17. bis 21. April auf der Plaza Puente del Rey am Fluss Manzanares in Madrid statt. Die fünftägige Tourismusausstellung umfasste vier Hauptausstellungsbereiche und 20 Stände, die den Besuchern durch Lichtinstallationen, kulturelle Darbietungen und kulinarische Erlebnisse einen Eindruck von Macau vermittelten. Das Wynn Macau, ein wichtiger Akteur im Gastgewerbe und im Tourismus in Macau, passte sich dem Thema der Roadshow an, indem es die seit langem bestehende Mischung aus chinesischen und portugiesischen Einflüssen der Stadt zum Leben erweckte und dabei auf die Kunstsammlungen, das immaterielle Kulturerbe und die charakteristische Küche zurückgriff.

    Eines der Herzstücke der Roadshow war eine groß angelegte Jingdezhen-Porzellanausstellung, die ursprünglich im Wynn gezeigt wurde und für die Veranstaltung in Madrid angepasst wurde, um dem europäischen Publikum einen direkten Eindruck von der historischen Tiefe und der Handwerkskunst der chinesischen Keramik zu vermitteln.

    Im Jahr 1603 verließ das "Kraak-Porzellan" Macau auf portugiesischen Handelsschiffen und diente als einer der ersten kulturellen Eindrücke Europas von China. Jahrhunderte später dient das Porzellan in dieser immersiven Licht- und Schattenausstellung erneut als Bindeglied zwischen den Kulturen und bringt den Austausch zwischen der Vergangenheit und einem zeitgenössischen Publikum zurück.

    Über die Ausstellung hinaus hat Wynn Macao wiederholt als Plattform genutzt, um die Kultur und die Produkte von Jiangxi einem internationalen Publikum vorzustellen. Dazu gehört auch die Förderung regionaler Spezialitäten wie gebratener Tofu aus Xiushui und Süßkartoffelnudeln aus Nancheng sowie die Zusammenarbeit mit Künstlern aus Macao bei der Herstellung von Kulturprodukten, die von Porzellan inspiriert sind.

    "Macau ist ein wichtiges Schaufenster für den interkulturellen Austausch, und wir wollen es nutzen, um die chinesische Kultur einem internationalen Publikum vorzustellen", sagte Linda Chen, Präsidentin von Wynn Macau. "Wir möchten, dass Besucher aus aller Welt die Schönheit der traditionellen chinesischen Kultur in Macao kennenlernen - und dazu inspiriert werden, sowohl Macao als auch Jiangxi zu besuchen, so dass ein echtes 'eine Stadt, zwei Ziele'-Reisekonzept entsteht."

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