Schaeffler: Dividende, Nachhaltigkeitspreis und Zukunft durch E‑Axle‑Tool

Die Versammlung beschloss eine Dividende von 0,30 Euro je Stückaktie. Bei circa 945 Mio. dividendenberechtigten Aktien summiert sich die Ausschüttung auf rund 283,5 Mio. Euro; der verbleibende Bilanzgewinn von 91,1 Mio. Euro wird in die Rücklagen eingestellt. Vorstand und Aufsichtsrat sowie der vorgeschlagene Abschlussprüfer wurden entlastet bzw. bestellt, zudem billigte die Hauptversammlung den Vergütungsbericht. Die Aufsichtsratsvergütung wurde an die veränderte Unternehmensgröße nach dem Zusammenschluss mit Vitesco angepasst. Ulrike Hasbargen wurde als Vertreterin der Anteilseigner bis zur HV 2029 in den Aufsichtsrat gewählt und setzt damit das vorgegebene Diversitätsprofil fort.

Schaeffler hat auf seiner ordentlichen Hauptversammlung am 23. April 2026 in Herzogenaurach klare Mehrheiten für die Vorschläge von Vorstand und Aufsichtsrat erhalten und zugleich eine Auszeichnung für ein nachhaltiges Produkt erhalten. Rund 700 Anteilseigner verfolgten die Präsenzveranstaltung; bei den Abstimmungen waren etwa 823 Mio. stimmberechtigte Aktien vertreten – rund 87 % des Grundkapitals.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Vorstandschef Klaus Rosenfeld zog Bilanz nach dem ersten vollständigen Geschäftsjahr nach dem Zusammenschluss mit Vitesco: Operativ präsentierte Schaeffler demnach solide Ergebnisse. Das Unternehmen betont seine Diversifikation über vier Geschäftsbereiche und eine breite regionale Aufstellung. Strategisch richtet sich Schaeffler stärker auf eine produktorientierte Struktur mit Fokus auf zwölf Fertigungstechnologien aus und strebt die Positionierung als führende „Motion Technology Company“ an. Besonders hervorgehoben wurde die „5. Division“ für Wachstumsfelder wie humanoide Robotik und das Verteidigungsgeschäft, die über Partnerschaften und Corporate-Start-up-Ansätze skalieren sollen. Nachhaltigkeit bleibt integraler Bestandteil der Strategie; zudem übernimmt Schaeffler 2026 die nationale Patenschaft für den Bundeswettbewerb „Jugend forscht“.

Parallel erhielt Schaeffler den Sustainability Award Automotive 2026 in der Kategorie „Mobility Concepts: Business Models“ (vergeben von der ATZ/MTZ-Gruppe und Arthur D. Little) für das E‑Axle Repair Tool. Das Spezialwerkzeug ermöglicht die schonende Demontage und Montage von E‑Motoren verschiedener Typen (Presskräfte bis zu 10.000 N) und zielt auf Reparieren statt Ersetzen. Damit adressiert das Produkt Ressourcenschonung, CO2‑Reduktion und Kreislaufwirtschaft und öffnet Werkstätten neue Aftermarket‑Geschäftsmodelle. Schaeffler sieht das Tool als Beitrag zu mehreren UN‑SDGs, darunter Industrieinnovation, nachhaltiger Konsum und Klimaschutz.

Fazit: Die HV stärkte die Aktionärsbindung durch eine spürbare Ausschüttung und bestätigte das Management. Gleichzeitig sendet Schaeffler mit technischen Innovationen wie dem E‑Axle Repair Tool und dem Ausbau wachstumsorientierter Divisionen Signale hin zu nachhaltigem, technologiegetriebenem Wachstum — bei gleichzeitiger Betonung von Diversifikation und operativer Resilienz.

Die Schaeffler Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,41 % und einem Kurs von 7,89EUR auf Tradegate (24. April 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.