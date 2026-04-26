Intel-Feuerwerk: KI-Boom schickt Aktie auf 26-Jahres-Hoch

Trotz der operativen Fortschritte blieb unter dem Strich ein Nettoverlust von 4,28 Milliarden Dollar, nach einem Verlust von 887 Millionen im Vorjahr. Der Grund liegt in weiterhin hohen Abschreibungen und den massiven Investitionen, die Intel in neue Fertigungsprozesse pumpt, um technologisch wieder Boden gegenüber Konkurrenten gutzumachen. Das Management kündigte für das laufende Quartal einen überraschend positiven Umsatzrahmen von 13,8 bis 14,8 Milliarden Dollar an – ebenfalls klar oberhalb der Markterwartung von etwa 13,1 Milliarden.

Intel hat Anleger und Märkte mit deutlichen Zahlen überrascht: Getrieben von einer anhaltend starken Nachfrage nach Halbleitern für Künstliche-Intelligenz-Anwendungen übertraf der Konzern die Wall-Street-Prognosen deutlich und lieferte damit ein Signal für die beginnende Erholung des einstigen Branchenprimus. Im abgelaufenen Quartal kletterten die Erlöse um sieben Prozent auf 13,6 Milliarden US-Dollar – deutlich über dem Konsens von rund 12,4 Milliarden – und der bereinigte Gewinn je Aktie lag mit 0,29 Dollar weit über der Erwartung von 0,01 Dollar. Finanzchef David Zinsner berichtete, Intel habe sogar zuvor abgeschriebene Lagerbestände noch verkaufen können und Preissteigerungen durchsetzen, was die Marge kurzfristig stützte.

Die Reaktion der Kapitalmärkte fiel heftig aus: Die Aktie sprang in der nachbörslichen Notierung zweistellig und erreichte im frühen Handel gar Rekordhöhen von über 85 Dollar, dem höchsten Stand seit 26 Jahren. Analysten hoben ihre Einschätzungen an, wenn auch mit Vorbehalten. JPMorgan erhöhte das Kursziel von 35 auf 45 Dollar, beließ die Aktie jedoch auf „Underweight“ und verwies auf mögliche Druckfaktoren für die Bruttomargen in der zweiten Jahreshälfte sowie auf die Qualität der Gewinne. Auch Jefferies und andere Institute lobten die Stärke im Geschäft mit Rechenzentren, Cloud-Lösungen und KI-Hardware, sehen den Rückenwind des KI-Booms aber als temporären Kontrapunkt zu strukturellen Problemen.

Für Anleger und Branchenbeobachter bleibt die Kernfrage: Kann Intel die kurzfristigen Erfolge in einen nachhaltigen Turnaround verwandeln? Positiv sind die Nachfrageentwicklung und die Fähigkeit, Preise durchzusetzen; negativ wirken die andauernden hohen Investitionsausgaben und mögliche Margenbelastungen später im Jahr. Das überraschend starke Ergebnis und die optimistische Umsatzprognose verschaffen Intel jedoch Raum – und Zeit –, seine Fertigungsoffensive fortzusetzen. Ob das Unternehmen daraus dauerhaft Kapital aufbauen kann, hängt von der technischen Umsetzung der neuen Produktionsprozesse und der Entwicklung der Endmärkte für KI- und Cloud-Infrastruktur ab.

Die Intel Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +23,60 % und einem Kurs von 82,54EUR auf Nasdaq (25. April 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.