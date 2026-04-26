Evotec tauscht CFO: Hitchin geht, Hinshelwood soll Profitabilität sichern

Seine Nachfolge übernimmt Claire Hinshelwood, die von der BMI Group kommt, wo sie als Group Chief Finance Officer tätig war. Hinshelwood bringt mehr als drei Jahrzehnte Erfahrung in leitenden Finanzfunktionen mit, darunter Stationen bei Novartis (Global Head of Finance Operations) und Syngenta, wo sie verschiedene Führungsaufgaben in Lateinamerika, Osteuropa und Asien‑Pazifik innehatte. Sie ist ausgebildete Betriebswirtin (Bachelor in Accountancy and Finance, Heriot‑Watt University) und Mitglied des Chartered Institute of Management Accountants. Evotec hebt insbesondere ihre Erfahrung in der Neuausrichtung von Finanzprozessen und der Verbesserung der finanziellen Basis in herausfordernden Marktphasen hervor.

Evotec vollzieht zum 1. Mai 2026 einen weiteren Personalwechsel in der Konzernspitze: Finanzvorstand Paul Hitchin scheidet zum 30. April aus persönlichen Gründen aus, die nach Unternehmensangaben nicht im Zusammenhang mit Evotec stehen. Hitchin war erst Anfang März 2025 in das Amt des CFO berufen worden und begleitete die Gesellschaft in einer Phase weitreichender finanzieller und strategischer Anpassungen. Sein Ausscheiden nach rund 14 Monaten Amtszeit ist formell vom Aufsichtsrat akzeptiert worden; das Gremium würdigte Hitchins Beitrag zur Transformation des Unternehmens.

Vorstandschef Christian Wojczewski lobte Hitchins „bedeutenden Beitrag“ zur Entwicklung Evotecs und betonte zugleich die Erwartung, dass Hinshelwoods ausgewiesene Finanzexpertise die weitere Umsetzung des Transformationsplans hin zu höherer Profitabilität und nachhaltigem Wachstum unterstützen werde. Hitchin selbst bezeichnete seine Zeit bei Evotec als „außerordentlich bereichernd“ und unterstrich Vertrauen in die eingeschlagene Strategie. Hinshelwood kündigte an, den Fokus auf nachhaltiges, profitables Wachstum und die Beschleunigung des F&E-Motors von Evotec legen zu wollen.

Für Investoren und Marktbeobachter stehen bei dem Personalwechsel mehrere Aspekte im Fokus: Erstens die Kontinuität der organisatorischen und finanziellen Transformation, die Evotec in den vergangenen Monaten vorangetrieben hat; zweitens die Frage, wie schnell die neue CFO operative Hebel zur Margenverbesserung heben kann; und drittens, ob das kurze Wirken Hitchins Fragen zur internen Stabilität aufwirft, auch wenn das Unternehmen betont, dass die Gründe persönlich und nicht betriebsbedingt seien.

Evotec positioniert sich als integriertes Life‑Science‑Unternehmen mit KI‑gestützten Plattformen, einem Portfolio von mehr als 100 F&E‑Projekten und rund 4.500 Mitarbeitenden in Europa und den USA. Die Aktie ist in Frankfurt (Prime Standard) und an der Nasdaq gelistet; das Unternehmen weist darauf hin, dass Pressemitteilungen zukunftsbezogene Aussagen enthalten können, die Unsicherheiten unterliegen. Insgesamt signalisiert die Bestellung Hinshelwoods eine strategische Schwerpunktsetzung auf Finanzdisziplin und operative Effizienz in der kommenden Wachstumsphase.

Die Evotec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,53 % und einem Kurs von 5,33EUR auf Tradegate (24. April 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.