Rekord-Q1: flatexDEGIRO gewinnt 54 Mio. – Aktie verliert trotz Rallye

Vorstandschef Oliver Behrens betonte, das Unternehmen liege auf Kurs, die Ziele für 2026 zu erreichen. Managementseitig wird für 2026 ein Umsatz von 588 bis 616 Millionen Euro (plus 5–10 %) und ein Konzernergebnis von 168 bis 184 Millionen Euro (plus 5–15 %) angepeilt; für 2027 peilt die Unternehmensspitze rund 650 Millionen Euro Umsatz und etwa 200 Millionen Euro Gewinn an. Zugleich warnte Behrens in der Bilanzpressekonferenz davor, die Q1-Wachstumsraten ungeprüft auf das Gesamtjahr hochzurechnen – historische Erfahrung zeige, dass flatexDEGIRO wiederholt von externen Krisenimpulsen profitiert habe.

flatexDEGIRO ist mit einem operativ starken Quartal ins Jahr gestartet: Der Onlinebroker profitierte von der erhöhten Marktvolatilität rund um den Iran-Konflikt und meldete für das erste Quartal einen Rekordüberschuss von 54 Millionen Euro – ein Plus von 28 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Treiber waren vor allem ein lebhafter Handel der Kunden sowie höhere Zinserträge und Provisionssätze: Die Zahl der Transaktionen stieg um 17 Prozent auf fast 23 Millionen, der Umsatz legte um knapp ein Fünftel auf rund 174 Millionen Euro zu. Auch die Kundeneinlagen wuchsen, Anleger nutzten verstärkt Wertpapierkredite, und die Zahl der Kundenkonten stieg binnen Quartal um etwa drei Prozent auf knapp 3,6 Millionen.

Die Börse reagierte zurückhaltend: Die Aktie verlor zeitweise rund sechs Prozent und war damit Schlusslicht im MDax, obwohl sie auf Zwölfmonatsbasis fast 63 Prozent gewonnen hat. Analystenmeinungen bleiben verhalten; Jefferies-Analyst Martin Comtesse stufte die Aktie mit „Hold“ ein und beließ das Kursziel bei 32 Euro mit der Einschätzung, die hohe Volatilität setze das Geschäft fort, die Perspektiven seien aber nicht neu.

Parallel zu den Quartalszahlen gab es mehrere formelle Mitteilungen: Die US-Investmentgesellschaft Capital Group meldete eine Stimmrechtsbeteiligung von 3,01 Prozent (Schwellenberührung 21. April 2026). Zudem wurde die virtuelle Hauptversammlung für den 2. Juni 2026 einberufen. Auf der Agenda stehen neben der Feststellung des Jahresabschlusses 2025 und der Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat eine Dividendenempfehlung von 0,30 Euro je Aktie (Ausschüttungsquote 20 %), die Wahl der Baker Tilly als Abschlussprüfer sowie die Billigung eines neuen Vorstandsvergütungssystems und die Einführung eines Performance Share Plan 2026 (PSP 2026) mit bis zu 2,5 Millionen Bezugsrechten. Weitere Beschlüsse betreffen bedingtes Kapital, Anpassungen zur Verwendung eigener Aktien und eine verpflichtende D&O-Versicherung für Aufsichtsratsmitglieder. Strategisch setzt flatexDEGIRO verstärkt auf Angebote wie Kryptohandel, Wertpapierleihe und Altersvorsorgeprodukte.

Die flatexDEGIRO Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -7,82 % und einem Kurs von 30,64EUR auf Tradegate (24. April 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.