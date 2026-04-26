Verivox-Chef warnt: Gas-Krise lässt Strom- und Heizkosten explodieren

Die Verteuerung beim Gas wirke mit zeitlichem Verzug auch auf die Strompreise. Ursache sei das sogenannte Merit-Order-Prinzip an der europäischen Strombörse: Der Strompreis orientiere sich an den teuersten eingesetzten Erzeugungstechnologien, wozu häufig Gaskraftwerke zählten. Verivox registriere bereits eine Reaktion der Börsenstrompreise auf die Gaskrise; der Neukundenstrompreis liege derzeit bei etwa 28 Cent pro Kilowattstunde, also etwa zweieinhalb Cent über dem Niveau vor Kriegsbeginn. Puschmann warnt, dass bei anhaltender Krisendauer Kostensteigerungen von rund zehn Prozent pro Haushalt möglich seien.

Der Chef des Energie-Vergleichsportals Verivox, Daniel Puschmann, warnt vor dauerhaft höheren Kosten für Heizung und Strom in deutschen Haushalten infolge steigender Gaspreise durch den anhaltenden Iran-Konflikt. Nach Puschmanns Einschätzung befinde man sich eher am Beginn einer Aufwärtsbewegung bei den Gaspreisen; je länger die Unsicherheit andauere, desto größer werde die Wahrscheinlichkeit, dass erhöhte Beschaffungskosten auch bei Endkunden ankämen. Aktuell liege der durchschnittliche Neukundenpreis für Gas bei rund 11 Cent pro Kilowattstunde und damit nahe an der 12-Cent-Grenze der staatlichen Gaspreisbremse, die nach dem Beginn des Ukraine-Krieges eingeführt worden sei.

Als politische Entlastungsmaßnahme schlägt Puschmann eine Reduktion der Stromsteuer auf das europäische Mindestniveau vor. Diese Maßnahme sei nach seiner Rechnung wirkungsvoller als der von der Bundesregierung diskutierte oder umgesetzte Tankrabatt. Als Beispiel führt er aus, dass der Kraftstoffnachlass bei einem täglichen Arbeitsweg von vierzig Kilometern innerhalb von zwei Monaten lediglich Einsparungen von etwa 20 bis 25 Euro bringe. Eine Senkung der Stromsteuer auf das EU-Mindestniveau dagegen könne einer vierköpfigen Familie mit einem Jahresverbrauch von rund 4.000 Kilowattstunden eine Entlastung von etwa 90 Euro pro Jahr verschaffen.

Insgesamt zeichnet Puschmann ein Bild fortbestehender Preisdruckrisiken durch volatile Beschaffungsmärkte; kurzfristige Entlastungen seien möglich, nachhaltige Lösungen erforderten aber strukturelle Maßnahmen und internationale Stabilisierung der Gasversorgung.

Vor dem Hintergrund dieser Perspektive rücken mehrere Handlungsoptionen in den Fokus politischer Debatten: Neben kurzfristigen fiskalischen Eingriffen wie der Steuersenkung auf Strom können gezielte Sozialtransfers für einkommensschwache Haushalte und Investitionen in Gebäudesanierung und effiziente Heiztechnologien langfristig Nachfrage und Kosten stabilisieren. Auch die Beschaffungsstrategie der Versorger und die Ausweitung von Gas-Speicherkapazitäten sowie die Beschleunigung des Ausbaus erneuerbarer Erzeugung sind entscheidend, um die Abhängigkeit von volatil gehandeltem Importgas zu verringern. Für Unternehmen und Energieversorger bedeutet die aktuelle Lage erhöhte Planungsunsicherheit; Risikomanagement, Preis-Swaps und Vertragslaufzeiten gewinnen an Bedeutung. Insgesamt bleibt die Herausforderung, kurzfristige Entlastung mit langfristiger klima- und versorgungspolitischer Nachhaltigkeit zu verbinden. Die nächsten Monate werden zeigen, ob Regierung und Marktakteure ausreichende Maßnahmen ergreifen, um Haushalte vor einer nachhaltigen Verteuerungswelle zu schützen und zugleich Klimaziele nicht zu gefährden.

Erdgas wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,88 % und einem Kurs von 2,683USD auf Ariva Indikation (24. April 2026, 21:59 Uhr) gehandelt.