Jungheinrich-Aktie stürzt 15% ab – EBIT halbiert, Margen kollabieren

Als Hauptgründe für die Ergebnisverschlechterung nennt das Unternehmen erhöhten Preisdruck durch ein intensiviertes Wettbewerbsumfeld, negative Auslastungseffekte sowie einen bis Februar andauernden Streik im Werk Lüneburg, der die Marge zusätzlich belastete. Darüber hinaus enthielt das EBIT einmalige Belastungen: 20 Mio. Euro durch die Entkonsolidierung der im Februar veräußerten russischen Tochtergesellschaft sowie rund 1 Mio. Euro Aufwendungen im Zusammenhang mit dem seit Juli 2025 laufenden Transformationsprogramm. Im Vorjahreszeitraum seien solche Einmaleffekte nicht angefallen.

Jungheinrich ist nach den vorläufigen Zahlen zum ersten Quartal in eine deutliche Kurskorrektur geraten: Die Aktie fiel am Freitag um bis zu 15 Prozent und erreichte damit den tiefsten Stand seit rund einem Jahr. Der Hamburger Intralogistik-Spezialist meldete einen Umsatzrückgang auf 1.272 Mio. Euro (Vj. 1.305 Mio. Euro) und einen Einbruch des operativen Ergebnisses (EBIT) auf 56,5 Mio. Euro nach 104,5 Mio. Euro im Vorjahr. Die EBIT‑Rendite fiel damit auf 4,4 Prozent nach 8,0 Prozent im Vorjahr.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Trotz der Ergebnisdelle zeigte sich der Auftragseingang robust: Mit 1.535 Mio. Euro lag er deutlich über dem Vorjahreswert (1.386 Mio. Euro). Jungheinrich führt dies teilweise auf Vorzieheffekte zurück, weil Kunden Bestellungen vor Preisanpassungen beschleunigt hätten. Die Gesellschaft bestätigte die im März veröffentlichte Jahresprognose unverändert; den vollständigen Quartalsbericht will Jungheinrich am 7. Mai vorlegen.

Marktreaktionen und Analystenkommentare fielen differenziert aus. Jefferies-Analyst Lucas Ferhani geht davon aus, dass der Marktkonsens für das EBIT des Gesamtjahres um rund zehn Prozent sinken dürfte, bezieht sich dabei auf gestiegene Erwartungen in jüngsten Gesprächen mit Marktteilnehmern und hebt Wettbewerbsdruck sowie Auslastungsprobleme als zentrale Treiber hervor. Bernstein Research senkte das Kursziel moderat von 47 auf 46 Euro, beließ die Einstufung jedoch auf „Outperform“. Analysten sehen die Auftragseingänge als Stärke, warnen aber vor Sondereffekten und andauerndem Margendruck.

Die Kombination aus schwächerer Profitabilität, Einmaleffekten und andauerndem Wettbewerbsdruck erklärt die scharfe Kursreaktion. Für Anleger bleibt nun entscheidend, ob Jungheinrich in den kommenden Quartalen die operative Effizienz verbessert, die Auslastung normalisiert und das Transformationsprogramm greift — oder ob anhaltender Preisdruck und strukturelle Herausforderungen das Ergebnis weiter belasten.

Die Jungheinrich Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -13,71 % und einem Kurs von 24,68EUR auf Tradegate (24. April 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.