Sanofi überrascht: Dupixent boomt – Garijo muss Ersatzplan liefern

Der bereinigte operative Gewinn legte trotz negativer Währungseffekte um 2,2 Prozent auf knapp drei Milliarden Euro zu und übertraf damit die Markterwartungen. Unter dem Strich fiel der Konzerngewinn jedoch um fast 14 Prozent auf 1,6 Milliarden Euro, belastet vor allem durch hohe Abschreibungen im Zusammenhang mit mehreren Übernahmen. Währungseinflüsse dämpften sowohl Umsatz- als auch Ergebniskennzahlen spürbar.

Der Pharmakonzern Sanofi hat zum Jahresstart stärker abgeschnitten als von Analysten erwartet und liefert der künftigen Konzernchefin Belen Garijo Rückenwind. Im ersten Quartal stieg der Umsatz um 6,2 Prozent auf 10,5 Milliarden Euro; zu konstanten Wechselkursen hätte das Wachstum jedoch 13,6 Prozent betragen. Haupttreiber war der Blockbuster Dupixent, dessen Erlöse um 31 Prozent auf 4,2 Milliarden Euro kletterten, daneben trugen neue Produkte und Zukäufe zum Wachstum bei.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Interims-Chef Olivier Charmeil bilanzierte zufrieden: Sanofi habe „einen starken Start“ ins Jahr hingelegt und bestätigte die Jahresprognose. Das Management rechnet weiterhin mit einem hohen einstelligen Umsatzplus zu konstanten Wechselkursen; das bereinigte Ergebnis je Aktie soll demnach leicht stärker als der Umsatz wachsen. Analysten von JPMorgan und Bloomberg hoben besonders die starke Entwicklung von Dupixent hervor und sehen Sanofi auf Kurs, die Erwartungen zu übertreffen. An der Börse reagierte der Titel positiv und legte in Paris rund drei Prozent zu.

Gleichzeitig richten sich die Blicke auf die strategische Agenda der designierten Vorstandschefin Belen Garijo, die nach der Hauptversammlung das Amt übernimmt und von ihrer früheren Position beim Merck-Konzern zu Sanofi zurückkehrt. Die Herausforderung ist klar: Das Patent von Dupixent läuft Anfang des kommenden Jahrzehnts aus, und ein überzeugender Ersatzplan für die Einnahmen aus dem Kassenschlager fehlt bislang.

Sanofi hatte unter dem früheren CEO Paul Hudson verstärkt in Forschung investiert; die Ergebnisse blieben jedoch durch gemischte und teils negative Studien bislang hinter den Erwartungen zurück und belasteten die Aktie. Finanzchef François Roger räumte wissenschaftliche Rückschläge ein, betonte aber die Notwendigkeit langfristiger Forschungsarbeit und verwies auf mehrere vielversprechende Projekte im Portfolio. Vor Garijos Amtsantritt dürfte die strategische Marschrichtung für Pipeline, M&A und F&E im Fokus der Investoren stehen.

Investoren werden besonders beobachten, wie Garijo Prioritäten setzen will: ob sie weiterhin auf Zukäufe setzt, mehr Risiko in wegweisende Forschung investiert oder operative Effizienz weiter steigert. Kurzfristig dürfte das Management an der Kommunikation zur Pipeline, an potenziellen Partnerschaften und an kapitalallokatorischen Entscheidungen arbeiten, um die Sorgen über das künftige Erlösprofil zu mildern. Entscheidend bleibt, dass konkrete Daten, Zugangsstrategien und Nachfolgeprodukte für Dupixent zügig sichtbar werden. Sonst drohen Unsicherheit und Bewertungsdruck auf die Aktie.

Die Sanofi Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,34 % und einem Kurs von 80,69EUR auf Tradegate (24. April 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.