VW kappt China-Ziele: Millionen weniger, Margen im Sinkflug

Auch die Renditeerwartungen wurden nach unten korrigiert: Margen über zehn Prozent seien in China Vergangenheit, Ziel sei eine operative Marge von vier bis sechs Prozent bis Ende des Jahrzehnts, begründet durch intensiven Wettbewerb und anhaltenden Preisdruck. Als Reaktion auf die schwächere Nachfrage hat VW bereits Kapazitäten abgebaut: Seit 2023 wurden in China technische Produktionskapazitäten von rund 1,5 Millionen Fahrzeugen reduziert, fünf Werke verkauft, geschlossen oder umgewidmet, darunter das Werk in Urumqi. Global strebt Konzernchef Oliver Blume einen Kapazitätsabbau um rund eine Million Fahrzeuge an, um auf dauerhaft neun Millionen Jahreskapazität zu kommen — nahe dem Vorjahresabsatz von 8,98 Millionen Fahrzeugen.

Volkswagen passt seine China-Strategie an: Aufgrund sinkender Verkäufe reduziert VW die Zielprojektion für 2030 von ursprünglich 3,5–4 Millionen auf rund 3,2 Millionen Fahrzeuge, sagte VW-China-Chef Ralf Brandstätter. Damit bliebe China weiterhin ein Drittel des globalen Absatzes, würde aber gegenüber 2019 etwa eine Million Fahrzeuge weniger bedeuten. Der Absatz in China schrumpfte zuletzt um acht Prozent auf unter 2,7 Millionen Einheiten; 2026 bezeichnet Brandstätter als Übergangsjahr, die Erholung erwartet er erst ab 2027, wenn die E‑Auto-Offensive vollständige Wirkung entfaltet.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Kurzfristig gelang VW in Q1 die Rückeroberung der Marktführerschaft in China, begünstigt durch Änderungen in der E‑Auto-Förderung; die Wolfsburger rechnen jedoch nicht damit, diesen Vorteil bis Jahresende zu halten. Zugleich reduziert der Konzern Kostenstrukturen, unter anderem durch den Abbau von Stellen in Deutschland.

Parallel sorgen zwei Rechtsstreitigkeiten um Ex-Manager für mediale Aufmerksamkeit: Zwei ehemalige Mitglieder des oberen Managementkreises verlangen 7,5 Millionen Euro wegen angeblicher Repressalien nach Hinweisen auf mögliche Schadstoffprobleme an Innenverkleidungen von Nutzfahrzeugen. VW bestreitet Repressalien und wirft illegale Weitergabe interner Revisionsberichte an Medien und Behörden vor; Kündigungen der Betroffenen werden juristisch geprüft, Verfahren laufen.

In Niedersachsen sichert Ministerpräsident Olaf Lies dem Emder Werk die Zukunft zu. Emden hat nach einer milliardenschweren Investition vollständig auf E‑Fahrzeuge umgestellt und gilt als Schlüsselstandort. Audi sieht China weiterhin als zentrales Wachstumspflaster für das Premiumsegment und setzt auf eine Doppelmarkenstrategie sowie Digitalisierung und autonomes Fahren als Wettbewerbsfelder.

Analysten sehen in der neuen Prognose eine pragmatische Reaktion auf strukturelle Veränderungen: Stark subventionierte Inlandskonkurrenten, aggressive Preisstrategien und rasante Produktzyklen chinesischer Hersteller zwingen etablierte Marken zu Margendisziplin und lokalen Partnerschaften. VW will deshalb Produktion straffen, Portfolios fokussieren und Investitionen in Software und Batteriekapazitäten priorisieren. Entscheidend bleibt, ob Produktqualität, Markenführung und die E‑Offensive in China ausreichend Reichweite gewinnen, um die Renditeziele trotz hohem Preisdruck nachhaltig zu erreichen. Die nächsten Quartale werden über Erfolg oder weiteren Strukturumbau im Konzern entscheiden.

Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,25 % und einem Kurs von 87,22EUR auf Tradegate (24. April 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.