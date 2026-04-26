clearvise setzt Dividende aus – HV vertagt auf 31.08.2026

Hintergrund ist nach Unternehmensangaben eine Reihe liquiditätswirksamer Unsicherheiten: Verkaufserlöse aus geplanten Portfolioveräußerungen, der Finanzierungsbedarf für Bau und Ausbau bestehender Wind- und Solarprojekte, Investitionen in Batteriespeichersysteme sowie Maßnahmen zum Repowering vorhandener Anlagen. Diese Faktoren beeinflussen maßgeblich den finanziellen Spielraum für Ausschüttungen; Vorstand und Aufsichtsrat betonen zugleich ihr Bekenntnis zu einer nachhaltigen, verlässlichen Dividendenstrategie im Sinne des Total-Return-Ziels.

Die clearvise AG hat in dieser Woche eine Neuausrichtung ihrer Dividendenpolitik angekündigt und die ordentliche Hauptversammlung zum Beschluss über die Gewinnverwendung verschoben. Vorstand und Aufsichtsrat beschlossen, den Bilanzgewinn für 2025 in Höhe von 3,55 Millionen Euro vollständig vorzutragen; ein Dividendenvorschlag wird vorerst nicht unterbreitet. Stattdessen soll die HV nun voraussichtlich am 31. August 2026 stattfinden, um bis dahin die Liquiditätslage und einschlägige operative Entwicklungen abwarten zu können.

Zeitgleich hat clearvise jüngst Teile des Portfolios aktiv umgeschichtet: Am 23. April meldete das Unternehmen den Verkauf einer PV-Kleinstsparte mit 13 Anlagen und einer Nennleistung von rund 8,6 MW an die GSP GmbH. Die veräußerten Dachanlagen machten lediglich etwa 2,2 Prozent des Gesamtportfolios aus. Managementangaben zufolge reduziert der Deal operative Komplexität, senkt jährliche Verwaltungskosten um rund 0,2 Millionen Euro und liefert Erlöse, die überwiegend zur Rückführung von Fremdkapital eingesetzt werden sollen.

Die Transaktion steht exemplarisch für die strategische Schwerpunktsetzung auf größere Onshore-Wind- und Solarparks sowie Batteriespeicher, die dem YieldCo-Profil von clearvise besser entsprechen. Das Unternehmen prüft weiterhin Veräußerungsoptionen für einzelne Projekte, darunter den französischen PV-Park „La Chatre“, um die Kapitalallokation zu optimieren und die Rentabilität des Kernbestands zu erhöhen.

Aus Investorenperspektive ist die Entscheidung ambivalent: Positiv sind die Maßnahmen zur Portfolio-Optimierung, Schuldentilgung und Kostensenkung, die die Liquidität und langfristige Ausschüttungsfähigkeit stärken können. Kurzfristig dürfte die Aussetzung der Dividendenausschüttung und die Terminverschiebung für Unruhe bei Anlegern sorgen, die auf laufende Ausschüttungen setzen. Entscheidend bleibt, in welchem Umfang die angekündigten Verkäufe und Investitionsentscheidungen den bilanziellen Spielraum bis Ende August tatsächlich verbessern.

Analysten sehen die Schritte als sinnvoll, mahnen jedoch Transparenz an. Ein klarer Zeitplan für die Umsetzung der Verkäufe, Prognosen zu erwarteten Nettoerlösen und eine aktualisierte Liquiditätsplanung würden das Vertrauen der Kapitalmärkte stärken und den möglichen Beschluss zur Dividendenausschüttung stützen. Für die Aktie von clearvise könnte die De-Risking-Strategie mittelfristig die Bewertung stabilisieren, kurzfristig bleibt die Kursentwicklung aber von Nachrichtenlage und Zinsumfeld abhängig. Anleger sollten daher die weiteren Quartalsmeldungen und den Verlauf der Portfolioverkäufe genau verfolgen, um die Wahrscheinlichkeit einer Dividendenausschüttung im Spätsommer zu beurteilen. Die nächste Berichtsperiode wird zum Gradmesser für die Finanzstrategie und Aktionärsinteressen. Investoren sollten Signale beachten.

Die clearvise Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,24 % und einem Kurs von 1,195EUR auf Tradegate (24. April 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.