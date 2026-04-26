Ryanair halbiert Angebot am BER – Millionen Passagiere und Jobs bedroht

Die Flughafengesellschaft Berlin‑Brandenburg (FBB) zeigte sich überrascht und wies eine entsprechende, weitere Entgeltanhebung zurück; beide Seiten befinden sich nach Angaben beider Parteien jedoch in Verhandlungen. Ryanair‑Chef Eddie Wilson kritisiert die deutschen Rahmenbedingungen scharf: Staatliche Luftverkehrssteuern, Luftsicherheits‑ und Flugsicherungsgebühren sowie vermeintlich hohe Flughafenkosten machten den Standort unattraktiv und riskierten weitere Kapazitätskürzungen.

Ryanair beendet zum 24. Oktober die Stationierung von sieben Jets am Hauptstadtflughafen BER und halbiert damit sein dortiges Angebot. Nach Unternehmensangaben reduziert sich das Ryanair‑Verkehrsaufkommen am BER 2027 von 4,5 auf rund 2,2 Millionen Passagiere; die Flüge nach Berlin sollen zwar bestehen bleiben, werden aber künftig mit außerhalb Deutschlands stationierten Maschinen durchgeführt. Als Auslöser nennt die Airline die angekündigte Erhöhung der Flughafenentgelte für 2027 bis 2029 sowie die ohnehin seit der Covid‑Pandemie deutlich gestiegenen Abgaben; die Basisverlegung erfolge zusätzlich in Richtung kostengünstiger Flughäfen in Staaten ohne Luftverkehrsteuer. Die Airline versichert, den betroffenen Crews alternative Einsatzoptionen im europäischen Ryanair‑Netz anzubieten.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Bundesweite Signalwirkung und Wettbewerbsfrage. Der Flughafenverband interpretiert den Rückzug als Warnsignal für den Luftverkehrsstandort Deutschland: Es handle sich nicht nur um eine Entscheidung gegen Berlin, sondern gegen die Wettbewerbsfähigkeit des gesamten Landes. Der Verband verweist auf konkrete Kostenbeispiele, die das Problem illustrieren: Ein Linienflug von Berlin nach Palma ziehe Airline‑Kosten von rund 7.600 Euro nach sich, ab Warschau seien es nur etwa 4.400 Euro; ein interkontinentaler Flug nach New York koste ab einem deutschen Standort rund 25.300 Euro, an vergleichbaren europäischen Flughäfen etwa 13.900 Euro.

Ökonomische und politische Folgen. Der Abzug bedroht neben Passagierzahlen auch Arbeitsplätze in der Region, verkleinert das Streckennetz und könnte Preise und Erreichbarkeit für Verbraucher beeinflussen. Für Berlin‑Brandenburg ist die Entwicklung politisch heikel: Die FBB muss in Verhandlungen glaubhaft machen, dass Entgeltsteigerungen moderat bleiben, während die Bundesregierung gefordert ist, steuerliche und regulatorische Wettbewerbsnachteile zu prüfen. Bleibt die Politik untätig, droht mittel‑bis‑langfristig ein Verlagerungseffekt zugunsten ausländischer Drehkreuze und ein dauerhaft abgeschwächtes Wachstum des deutschen Luftverkehrs.

Ökonomisch sind die Effekte nicht zu unterschätzen: Ein Rückgang um gut zwei Millionen Passagiere trifft Flughafenumsätze, Handelsumsätze, Hotellerie und Geschäftsreisende. Kurzfristig kann der Flughafen durch Verhandlungen Teilverluste abfedern, langfristig aber bedarf es eines klaren politischen Rahmens: steuerliche Entlastungen, differenzierte Entgeltmodelle und Investitionsanreize für dezentrale Standorte. Die Branche fordert zudem schnellere Reformen im Bereich Flugsicherungskosten und Sicherheitshandling. Sollte die Debatte nicht in konkrete Maßnahmen münden, droht Deutschlands Luftverkehrswirtschaft an Wettbewerbsfähigkeit zu verlieren – zur Belastung für Konnektivität und Standortwettbewerb. Politik und Branche müssen jetzt rasch eine gemeinsame und glaubwürdige Antwort liefern.

Die Ryanair Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,54 % und einem Kurs von 23,75EUR auf Tradegate (24. April 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.