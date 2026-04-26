BB Biotech: Quartalsverlust sinkt, Portfolio wächst – Discount halbiert

Die BB‑Biotech‑Aktie lieferte im ersten Quartal eine Outperformance gegenüber dem Nasdaq Biotechnology Index: Gesamtrenditen von +4,1% in CHF, +5,2% in EUR und +3,2% in USD. Der Nettoinventarwert (NAV) entwickelte sich stabiler und ging in CHF nur leicht um 0,6% zurück (EUR +0,1%; USD −1,5%). Der Abschlag des Aktienkurses auf den NAV verringerte sich dadurch deutlich von 10,8% Ende 2025 auf 6,9% per 31. März 2026, was die verbesserte Anlegerstimmung und die erhöhte Wahrnehmung der Portfolioqualität unterstreicht. Zudem zahlte BB Biotech im März eine Dividende von CHF 2.25 je Aktie.

BB Biotech ist mit einem leichteren Quartalsverlust und aktiver Neupositionierung ins Jahr 2026 gestartet. Im Zwischenbericht per 31. März 2026 weist die Schaffhauser Investmentgesellschaft einen Nettoverlust von 21 Millionen CHF aus – deutlich reduziert gegenüber einem Verlust von 241 Millionen CHF im Vorjahresquartal. Das Ergebnis spiegelt bei Investmentgesellschaften primär die Kursentwicklung der Portfoliounternehmen wider; positiv wirkte unter anderem die Übernahme von Terns Pharmaceuticals durch Merck.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Strategisch setzte das Management im Quartal auf eine aktive Umschichtung: Das Portfolio wurde von 24 auf 30 Positionen erweitert. Elf neue Investments decken Onkologie, seltene Krankheiten, Immunologie und kardiometabolische Indikationen ab. Auffällig ist die Aufnahme von bedeutenden Large‑Cap‑Titeln wie Regeneron, Gilead und Amgen, ergänzt durch Mid‑ und Small‑Caps wie Crinetics, Enliven, Vaxcyte, Disc Medicine, Ultragenyx, Monte Rosa und Oruka. Parallel wurden Positionen wie Neurocrine, Wave und Maze reduziert oder verkauft; auch Amicus und Avidity kamen nach Übernahmen aus dem Bestand. Die Anlagerichtlinien wurden von 20–35 auf 20–50 börsennotierte Positionen erweitert, um breiter diversifizieren zu können.

BB Biotech stärkte personell die Analyseseite durch die Einstellung eines Senior‑US‑Analysten und integriert verstärkt KI‑gestützte Analysefunktionen in den Investmentprozess, um wissenschaftliche und klinische Daten systematisch zu verknüpfen. Das Management sieht das makroökonomische Umfeld weiterhin als volatil, betont aber die Vielzahl an klinischen und regulatorischen Meilensteinen in 2026, die als potenzielle Performance‑Treiber gelten.

Per 31. März 2026 dominieren Vertex (10,4%), Argenx (8,0%), Regeneron (7,5%), Scholar Rock (6,2%) und Gilead (5,5%) das Portfolio. Der Zwischenbericht ist auf www.bbbiotech.com zur Verfügung. BB Biotech betont zudem positive Währungseffekte: Ein leicht stärkerer US‑Dollar gegenüber dem Franken dämpfte den NAV‑Rückgang in CHF. Management und Verwaltungsrat sehen die Verschiebung hin zu ausgewählten Large‑Caps als strategische Maßnahme zur Erhöhung von Liquidität und Stabilität, ohne den Kernfokus auf klinisch differenzierte Wachstumsunternehmen aufzugeben. Die Aufnahme in den SPI Select Dividend 20 Index bestätigt das verlässliche Dividendenprofil und die Aktionärsorientierung. Der Zwischenbericht ist auch online einsehbar und enthält detaillierte Portfolio‑ und Performanceangaben.

Die BB Biotech Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 48,50EUR auf Lang & Schwarz (25. April 2026, 12:58 Uhr) gehandelt.