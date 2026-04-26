Ritter Sport kürzt, Warentest verliert: Zwei Warnsignale für die Wirtschaft

Ritter Sport kürzt Personal – Warentest verliert Gerichtsverfahren: Zwei Signale für deutsche Wirtschaft

Der Traditionskonzern Ritter Sport hat in Folge eines Verlustjahres erstmals in seiner mehr als 110‑jährigen Geschichte einen Stellenabbau angekündigt. In der Zentrale in Waldenbuch bei Stuttgart sollen etwas mehr als jede zehnte Stelle wegfallen; konkret sind von rund 1.000 Beschäftigten vor Ort etwa 70 Verwaltungsstellen betroffen. Weltweit arbeiten nach Unternehmensangaben rund 1.900 Menschen für den Schokoladenhersteller. Als Treiber der Schieflage nennt ein Sprecher massiv gestiegene Rohstoffkosten – allen voran Kakao – sowie höhere Energie‑ und Verpackungspreise und eine spürbare Kaufzurückhaltung. Zwar stieg der Umsatz 2025 um 17,7 Prozent auf vorläufig 712 Mio. Euro (nach 605 Mio. Euro 2024), doch konnten die Preiserhöhungen und Wechselkurseffekte die „massiven Kostensteigerungen“ in der gesamten Wertschöpfungskette nicht ausgleichen. Ritter Sport hatte zwar Verkaufspreise erhöht, konnte die Mehrkosten aber nur teilweise an den Handel weiterreichen; das Wachstum basierte auf höheren Preisen bei rückläufigen Mengen. Der Personalabbau soll „sozialverträglich“ erfolgen, betonte das Unternehmen, betonte aber zugleich, dass betriebsbedingte Kündigungen nicht ausgeschlossen seien. Die Entscheidung illustriert die Verwundbarkeit selbst etablierter Marken gegenüber Rohstoff‑ und Kostenvolatilität – zugleich könnte eine anhaltende Kostenkrise weitere Restrukturierungen in der Branche auslösen. Positiv: Rohkakao­preise sind zuletzt nach besseren Ernteergebnissen gesunken, was mittelfristig Entlastung bringen könnte.

Parallel dazu hat das Oberlandesgericht Frankfurt der Stiftung Warentest grundsätzliche Haftung für ein fehlerhaftes Testurteil zu Rauchmeldern bestätigt. Das Gericht stellte fest, dass Bedenken des Herstellers Pyrexx vor Veröffentlichung nicht ausreichend gewürdigt wurden; Prüfabweichungen beim beauftragten Labor hätten zu einer Benachteiligung des Produkts geführt. Die Stiftung hatte das beanstandete Testergebnis 2024 zurückgezogen und sich entschuldigt, wird nun aber verpflichtet, einen wirtschaftlichen Ausgleich zu leisten. Die genaue Schadenssumme muss die Vorinstanz festlegen; Pyrexx fordert 7,7 Mio. Euro. Für die Verbraucherschutzorganisation ist das Urteil ein erheblicher Reputations‑ und Finanzrisiko­moment: Tests genießen hohes öffentliches Vertrauen, zugleich unterstreicht das Urteil die Notwendigkeit strenger Qualitätskontrollen externer Prüfinstitute. Für mittelständische Hersteller zeigt der Fall, wie sehr Testergebnisse Existenz und Marktzugang beeinflussen können – und wie weitreichend rechtliche Konsequenzen bei Verfahrensfehlern sind.

Beide Fälle sind Stellvertreter für strukturelle Herausforderungen: Kosten‑ und Lieferkettenstress auf Produzentenseite sowie Qualitäts‑ und Haftungsrisiken in der Bewertungsökonomie. Unternehmen und Institutionen müssen Prozesse sowie Preis‑ und Risikostrategien anpassen, um Glaubwürdigkeit und Wettbewerbsfähigkeit zu sichern.

Kakao wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,84 % und einem Kurs von 2.527GBP auf ICE Futures Europe (23. April 2026, 17:54 Uhr) gehandelt.