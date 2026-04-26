Euro rutscht unter 1,17 Dollar: Iran-Ängste und Ölpreise drücken Kurs

Auslöser der Kursverluste waren geopolitische Unsicherheiten: Ein Bericht des israelischen Senders N12 über interne Machtkämpfe im Iran und den angeblichen Rücktritt des Parlamentssprechers Mohammad Baqer Qalibaf sorgte für Nervosität, blieb aber in Teilen widersprüchlich und letztlich unbestätigt. Die Furcht vor einer Eskalation im Nahen Osten und das Ausbleiben einer zweiten Gesprächsrunde zwischen USA und Iran belasteten das Marktklima. US-Präsident Donald Trump erhöhte zuletzt den Druck auf Teheran, was die politische Risikoaversion zusätzlich verstärkte.

Der Euro ist am Donnerstag im US-Handel deutlich unter die Marke von 1,17 Dollar gefallen und setzte damit eine bereits in dieser Woche zu beobachtende Schwäche fort. Im Tief rutschte der Kurs bis auf 1,1669 US-Dollar und erreichte damit den niedrigsten Stand seit rund zwei Wochen; zuletzt notierte die Gemeinschaftswährung bei rund 1,1687 Dollar. Im europäischen Nachmittagshandel zeigte sich eine leichte Erholung bis 1,1717 Dollar, während die EZB den Referenzkurs auf 1,1694 (Mittwoch: 1,1733) Dollar festsetzte — der Dollar entsprach damit 0,8551 Euro.

Konjunkturdaten gerieten dadurch in den Hintergrund. Experten verweisen jedoch auf sich eintrübende Indikatoren in der Eurozone: Die Stimmung der Unternehmen hat sich im April wegen der Folgen des Nahostkonflikts sowie steigender Öl- und Gaspreise merklich verschlechtert und deutet laut S&P-Global-Chefvolkswirt Chris Williamson auf ein Ende des Wachstumspfades hin. Vor allem die Sorge vor Lieferengpässen und höheren Energiekosten belastet die Erwartungen der Firmen und dämpft risikofreudige Anlageentscheidungen.

Technisch weist der Markt derzeit eine Korrekturtendenz auf. Nach einer Erholung seit dem März-Tief bei 1,1410 konnte der Euro in den vergangenen Wochen zwar die Jahreshöchststände von 2022 als Unterstützung nutzen, doch die Anschlussdynamik an der 1,18er-Marke blieb aus. Für die nächste Zeit werden mögliche Tagesspannen zwischen 1,1630 und 1,1690 genannt; wichtige Unterstützungen liegen bei 1,1663 und 1,1575, Widerstände bei 1,1742, 1,1830 und dem Vorwochenhoch 1,1849.

Marktteilnehmer bleiben aufmerksam: Kurzfristig dürften geopolitische Nachrichten und Ölpreisentwicklungen die Richtung vorgeben, mittelfristig könnten Einkaufsmanagerindizes und andere Konjunkturdaten Impulse liefern. Solange politische Unsicherheit und Energiepreisrisiken dominieren, bleibt der Abwärtsdruck auf den Euro bestehen.

Die Währung EUR/USD wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 1,172USD auf Forex (26. April 2026, 06:21 Uhr) gehandelt.