Porsche: Neues Cayenne Coupé Electric — verkauft Anteile an Bugatti Rimac

Das Cayenne Coupé Electric erweitert die SUV-Palette und übernimmt designseitig die ikonische Flyline des 911. Porsche hebt die Coupé-spezifische A‑Säule, die flach abfallende Dachlinie und einen adaptiven Heckspoiler hervor; der Luftwiderstandsbeiwert liegt bei cW 0,23 (SUV: 0,25). Zum Marktstart werden drei Antriebsvarianten angeboten: Basis mit 300 kW (408 PS, 0–100 km/h 4,8 s), S mit 400 kW (544 PS, 3,8 s) und Turbo mit 630 kW (857 PS, Overboost bis 850 kW/1.156 PS, 0–100 km/h 2,5 s). Modellabhängig nennt Porsche WLTP‑Reichweiten bis zu 669 km. Das Coupé nutzt 800‑Volt‑Technologie für DC‑Ladeleistungen von bis zu 390–400 kW; AC‑Laden serienmäßig bis 11 kW, optional 22 kW. Die Preise in Deutschland starten bei 109.000 Euro (Basis), 130.300 Euro (S) und 168.500 Euro (Turbo). Serienumfang und Digitalausstattung sind umfangreich; optional ist ein Coupé‑spezifisches Leichtbau‑Sportpaket verfügbar. Die Weltpremiere findet auf der Auto China 2026 in Peking statt; Bestellungen sind möglich.

Die Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG hat am 24. April zwei strategisch bedeutsame Nachrichten veröffentlicht: die Markteinführung des vollelektrischen Cayenne Coupé Electric und den Verkauf ihrer Anteile an Bugatti Rimac sowie an der Rimac Group.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Parallel hat Porsche beschlossen, seine 45‑prozentige Beteiligung an Bugatti Rimac sowie die 20,6‑prozentige Beteiligung an der Rimac Group an ein internationales Erwerberkonsortium unter Führung der New Yorker Investmentfirma HOF Capital zu veräußern. Zu dem Käuferkreis gehört BlueFive Capital als größter Investor; weitere institutionelle Investoren aus den USA und der EU sind beteiligt. Die Vereinbarungen wurden am 24. April unterzeichnet, der Vollzug steht unter üblichen Vollzugsbedingungen und regulatorischen Freigaben und wird für 2026 angestrebt. Nach Abschluss soll die Rimac Group die Kontrolle über Bugatti Rimac übernehmen; HOF Capital wird neben Mate Rimac größter Gesellschafter. Finanzielle Details wurden nicht veröffentlicht. Porsche betont, der Schritt diene der Fokussierung auf das Kerngeschäft.

Analysten sehen in dem Schritt eine klare Bereinigung des Portfolios: Porsche schafft Spielraum, um Kapital und Managementressourcen stärker auf das Kerngeschäft und die Elektrifizierungsstrategie zu konzentrieren, etwa Produktentwicklung und Ausbau profitabler SUV‑ und Sportwagenlinien. Die Übertragung an ein finanziell starkes Konsortium kombiniert verantwortliches Kapital mit der operativen Führung von Mate Rimac, was die Skalierung der Hochleistungsplattformen und die weitere Pflege der Luxusmarke Bugatti erleichtern könnte. Regulatorische Prüfungen und Integrationsaufgaben bleiben jedoch die nächsten Meilensteine und könnten sich dabei über mehrere Quartale erstrecken.

Die Porsche AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,10 % und einem Kurs von 41,35EUR auf Tradegate (24. April 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.