🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger in allen getesteten Depotgrößen. Jetzt sparen und Depot eröffnen → 🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger. Jetzt Depot eröffnen →
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsPorsche AG AktievorwärtsNachrichten zu Porsche AG
    109 Aufrufe 109 0 Kommentare 0 Kommentare

    Porsche: Neues Cayenne Coupé Electric — verkauft Anteile an Bugatti Rimac

    Porsche: Neues Cayenne Coupé Electric — verkauft Anteile an Bugatti Rimac
    Foto: Marijan Murat - dpa

    Die Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG hat am 24. April zwei strategisch bedeutsame Nachrichten veröffentlicht: die Markteinführung des vollelektrischen Cayenne Coupé Electric und den Verkauf ihrer Anteile an Bugatti Rimac sowie an der Rimac Group.

    Das Cayenne Coupé Electric erweitert die SUV-Palette und übernimmt designseitig die ikonische Flyline des 911. Porsche hebt die Coupé-spezifische A‑Säule, die flach abfallende Dachlinie und einen adaptiven Heckspoiler hervor; der Luftwiderstandsbeiwert liegt bei cW 0,23 (SUV: 0,25). Zum Marktstart werden drei Antriebsvarianten angeboten: Basis mit 300 kW (408 PS, 0–100 km/h 4,8 s), S mit 400 kW (544 PS, 3,8 s) und Turbo mit 630 kW (857 PS, Overboost bis 850 kW/1.156 PS, 0–100 km/h 2,5 s). Modellabhängig nennt Porsche WLTP‑Reichweiten bis zu 669 km. Das Coupé nutzt 800‑Volt‑Technologie für DC‑Ladeleistungen von bis zu 390–400 kW; AC‑Laden serienmäßig bis 11 kW, optional 22 kW. Die Preise in Deutschland starten bei 109.000 Euro (Basis), 130.300 Euro (S) und 168.500 Euro (Turbo). Serienumfang und Digitalausstattung sind umfangreich; optional ist ein Coupé‑spezifisches Leichtbau‑Sportpaket verfügbar. Die Weltpremiere findet auf der Auto China 2026 in Peking statt; Bestellungen sind möglich.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Dr. Ing. h.c. F. Porsche!
    Long
    38,30€
    Basispreis
    0,31
    Ask
    × 13,33
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    43,88€
    Basispreis
    0,32
    Ask
    × 12,92
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Parallel hat Porsche beschlossen, seine 45‑prozentige Beteiligung an Bugatti Rimac sowie die 20,6‑prozentige Beteiligung an der Rimac Group an ein internationales Erwerberkonsortium unter Führung der New Yorker Investmentfirma HOF Capital zu veräußern. Zu dem Käuferkreis gehört BlueFive Capital als größter Investor; weitere institutionelle Investoren aus den USA und der EU sind beteiligt. Die Vereinbarungen wurden am 24. April unterzeichnet, der Vollzug steht unter üblichen Vollzugsbedingungen und regulatorischen Freigaben und wird für 2026 angestrebt. Nach Abschluss soll die Rimac Group die Kontrolle über Bugatti Rimac übernehmen; HOF Capital wird neben Mate Rimac größter Gesellschafter. Finanzielle Details wurden nicht veröffentlicht. Porsche betont, der Schritt diene der Fokussierung auf das Kerngeschäft.

    Analysten sehen in dem Schritt eine klare Bereinigung des Portfolios: Porsche schafft Spielraum, um Kapital und Managementressourcen stärker auf das Kerngeschäft und die Elektrifizierungsstrategie zu konzentrieren, etwa Produktentwicklung und Ausbau profitabler SUV‑ und Sportwagenlinien. Die Übertragung an ein finanziell starkes Konsortium kombiniert verantwortliches Kapital mit der operativen Führung von Mate Rimac, was die Skalierung der Hochleistungsplattformen und die weitere Pflege der Luxusmarke Bugatti erleichtern könnte. Regulatorische Prüfungen und Integrationsaufgaben bleiben jedoch die nächsten Meilensteine und könnten sich dabei über mehrere Quartale erstrecken.



    Porsche AG

    -1,10 %
    -2,85 %
    +11,58 %
    -1,40 %
    -10,27 %
    -63,58 %
    -56,93 %
    ISIN:DE000PAG9113WKN:PAG911
    Porsche AG direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Die Porsche AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,10 % und einem Kurs von 41,35EUR auf Tradegate (24. April 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Porsche: Neues Cayenne Coupé Electric — verkauft Anteile an Bugatti Rimac Die Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG hat am 24. April zwei strategisch bedeutsame Nachrichten veröffentlicht: die Markteinführung des vollelektrischen Cayenne Coupé Electric und den Verkauf ihrer Anteile an Bugatti Rimac sowie an der Rimac Group. Das …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     