Pyramid AG: Kapitalerhöhung bringt 5,54 Mio. EUR – Schritt zur Profitwende

Der Vorstand, mit Zustimmung des Aufsichtsrats, hatte die Kapitalerhöhung teilweise aus genehmigtem Kapital durchgeführt und sieht die Maßnahme als Erreichen des Finanzierungsziels an. Nach Eintragung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister wird das Grundkapital der Pyramid AG 9.782.832 EUR betragen; die Lieferung der neuen Aktien erfolgt nach Herstellung der Girosammelverwahrung. Begleitet wurde die Transaktion von der CapSolutions GmbH als Lead Placement Agent sowie der mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG.

Die Pyramid AG hat ihre angekündigte Barkapitalerhöhung mit Bezugsrecht planmäßig abgeschlossen und damit insgesamt 4.015.789 neue auf den Namen lautende Stammaktien platziert. Die Gesellschaft hatte ursprünglich bis zu 5.766.968 neue Aktien zum Bezugspreis von 1,38 EUR je Aktie angeboten; während der Bezugsfrist vom 8. bis 21. April 2026 nutzten die Aktionäre Bezugsrechte für 930.789 Aktien (Bruttoemissionserlös: 1,284 Mio. EUR). Die verbleibenden 3.085.000 Aktien wurden anschließend im Rahmen einer Privatplatzierung an interessierte Investoren abgegeben, wodurch zusätzliche Bruttoerlöse in Höhe von 4,2573 Mio. EUR erzielt wurden. Damit beläuft sich das Gesamtbruttoemissionsvolumen auf 5,5418 Mio. EUR.

Geschäftsführer Andreas Empl wertete den Abschluss als „zweiten wichtigen Schritt“ für die Rückkehr auf einen profitablen Wachstumspfad: Der Bruttoemissionserlös von mehr als 5,5 Mio. EUR decke den Kapitalbedarf des Konzerns ausreichend ab, um die Wachstumspläne umzusetzen. Der Nettoemissionserlös soll vornehmlich zur Erhöhung des Working Capital und zur teilweisen Rückführung eines langfristigen Bankkredits verwendet werden. Die Gesellschaft verweist zudem auf die Reorganisation durch den Verkauf der Faytech International als zuvor getätigten strategischen Schritt.

Die Pyramid AG positioniert sich weiterhin als internationaler Anbieter von Hardwarelösungen für Automatisierung und Digitalisierung. Zu den Kerngesellschaften zählen die Pyramid Computer GmbH sowie die RNT Rausch GmbH; unter der Marke faytech werden Touchscreen-Produkte für das B2B-Segment vertrieben. Das Unternehmen ist seit 2006 börsennotiert (ISIN DE000A41YDL0) und stand bis Ende April 2026 im Scale-Segment der Frankfurter Börse; ab 1. Mai 2026 wird es im Segment „Basic Board“ geführt, zusätzlich ist es seit Februar 2026 im m:access der Börse München gelistet.

Aus Investorensicht schafft die Kapitalmaßnahme kurzfristig Liquiditätsspielraum und reduziert Refinanzierungsrisiken; mittelfristig hängt der Erfolg jedoch davon ab, ob Pyramid die Mittel zielgerichtet zur Profitabilitätswende und zum Wachstum einsetzt.

Die Pyramid Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,68 % und einem Kurs von 1,576EUR auf Tradegate (24. April 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.