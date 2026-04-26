Hypoport-HV: Gewinnverzicht 2025, 10% Aktienrückkauf und BofA-Anteil

Finanziell schlägt der Vorstand vor, den Bilanzgewinn 2025 in Höhe von EUR 98.727.551,76 nicht auszuschütten, sondern auf neue Rechnung vorzutragen. Ein Beschluss zur Feststellung des Jahresabschlusses ist aufgrund der bereits erfolgten Billigung durch den Aufsichtsrat nicht vorgesehen; die Verwendung des Gewinns ist jedoch Abstimmungsgegenstand.

Die Hypoport SE hat für den 2. Juni 2026 ihre ordentliche Hauptversammlung in Berlin einberufen. Vorstand und Aufsichtsrat legen den Aktionären einen umfangreichen Tagesordnungskatalog vor, der neben der Feststellung des Jahresabschlusses 2025 vor allem Personalentscheidungen, Kapitalmaßnahmen und Satzungsänderungen umfasst.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Zur Entlastung stehen die Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder für das Geschäftsjahr 2025 zur Wahl – die Entlastungsbeschlüsse sollen in Einzelabstimmungen gefasst werden. Bei den turnusgemäßen Neuwahlen zum Aufsichtsrat treten die bisherigen Mitglieder Dieter Pfeiffenberger und Martin Krebs erneut an; Roland Adams kandidiert nicht wieder. Als dritter Kandidat schlägt der Aufsichtsrat Reinhard Klein vor. Die vorgeschlagenen Kandidaten werden vom Gremium als unabhängig nach den Maßstäben des Deutschen Corporate Governance Kodex eingestuft.

Der Aufsichtsrat empfiehlt die Wiederwahl der Rödl Audit GmbH, Nürnberg, als Abschluss- und Konzernabschlussprüfer für 2026; zudem wird Rödl vorsorglich als Prüfer der Nachhaltigkeitsberichterstattung vorgeschlagen, vorbehaltlich der finalen gesetzlichen Umsetzung der CSRD in nationales Recht.

Ein zentrales Thema ist die Begebung neuer Befugnisse zum Umgang mit eigenen Aktien: Die Hauptversammlung soll eine bisherige Ermächtigung aus 2024 aufheben und eine neue Ermächtigung erteilen, die dem Vorstand bis zum 1. Juni 2028 den Erwerb eigener Aktien bis zu 10 % des Grundkapitals ermöglicht. Die neue Regelung erweitert die Nutzungsoptionen (u. a. Einziehung, Veräußerung, Einsatz als Gegenleistung bei Akquisitionen, Bedienung von Wandlungsrechten sowie Vergabe an Mitarbeiter) bleibt aber in der Gesamtwirkung Beschränkungen zum Ausschluss von Bezugsrechten gegenüber Aktionären unterworfen.

Darüber hinaus plant Hypoport satzungsrechtliche Anpassungen: Einführung der Möglichkeit, elektronische Aktien nach dem eWpG auszugeben, sowie die Ergänzung um eine Gerichtsstandsklausel (§22). Organisatorisch sind Anmelde- und Stimmrechtsfristen zu beachten: Eintragung im Aktienregister und Anmeldung bis 26. Mai 2026, 24:00 Uhr; Briefwahl und Übermittlung von Vollmachten möglich bis 1. Juni 2026, 16:00 Uhr.

Parallel meldete die Bank of America Corporation eine Stimmrechtsposition bei Hypoport: Zum 17. April 2026 wies sie insgesamt 9,70 % (inkl. Instrumente) der Stimmrechte aus, davon 2,94 % zugerechnete Aktien und 6,75 % aus Finanzinstrumenten. Diese Mitteilung dürfte das Interesse institutioneller Anleger an der Aktie weiter schärfen.

Die HYPOPORT Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,36 % und einem Kurs von 82,00EUR auf Tradegate (24. April 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.