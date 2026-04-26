FRIWO dreht das Blatt: Schulden fast weg, positives Ergebnis

Bilanzseitig hat FRIWO durch die Transaktionserlöse seine Nettoverschuldung massiv reduziert (von 26,0 Mio. Euro auf 1,9 Mio. Euro). Die Bilanzsumme schrumpfte auf 42,4 Mio. Euro (63,7 Mio. Ende 2024), das Eigenkapital stieg auf 15,1 Mio. Euro (3,3 Mio.), womit sich die Eigenkapitalquote auf 35,6 % (5,3 %) erhöhte. Die Mitarbeiterzahl sank auf 866 (Ende 2024: 1.206), rund 90 % sind in Vietnam tätig. Auftragseingang und Auftragsbestand lagen zum Jahresende bei 76,1 Mio. Euro bzw. 32,1 Mio. Euro.

FRIWO hat seine strategische Neuausrichtung 2025/26 bestätigt und präsentiert im geprüften Jahresabschluss 2025 erste sichtbare Erfolge der Restrukturierung. Der Konzernumsatz fiel auf 77,4 Mio. Euro (2024: 93,0 Mio. Euro), gleichzeitig verbesserte sich das Bruttoergebnis auf 13,7 Mio. Euro (2024: 12,0 Mio. Euro) – getragen von sinkenden Herstellungskosten, Effizienzsteigerungen und einem günstigeren Produktmix. Operativ gelang der Turnaround: Das ausgewiesene EBIT stieg von -3,6 Mio. Euro auf 0,1 Mio. Euro. Das Konzernergebnis fiel mit 13,9 Mio. Euro deutlich positiv aus, nachdem aus Portfoliotransaktionen – insbesondere dem Verkauf des E-Drives-Geschäfts und Minderheitsanteilen am indischen JV sowie dem Hutschienengeschäft – nach Steuern Veräußerungserlöse von 19,0 Mio. Euro realisiert wurden. Das Ergebnis je Aktie verbesserte sich entsprechend von -0,73 Euro auf 1,63 Euro.

Für 2026 gibt der Vorstand unter der Voraussetzung begrenzter Auswirkungen der Nahost-Krise einen konservativen Umsatzrahmen von 67 bis 77 Mio. Euro an. Auf vergleichbarer Basis (bereinigt um im Vorjahr noch enthaltene Umsätze aus aufgegebenen Geschäftsbereichen) rechnet FRIWO mit Umsatzwachstum; das bereinigte EBIT (EBIT adjusted) soll leicht positiv bleiben. Managementvertreter betonen die gestärkte Kapitalbasis, hohe Kostenflexibilität und den Fokus auf Innovationen: Ab der zweiten Jahreshälfte werden nennenswerte Produkteinführungen und Kundengewinne erwartet. In der Mittelfristprojektion bis 2030 strebt FRIWO ein durchschnittliches Umsatzwachstum von bis zu zehn Prozent jährlich und eine EBIT-Marge von über fünf Prozent an — abhängig von der Stabilisierung geopolitischer Rahmenbedingungen.

Parallel zur Ergebnisveröffentlichung lädt FRIWO zur ordentlichen Hauptversammlung am 10. Juni 2026 in Ostbevern. Auf der Tagesordnung stehen u. a. Feststellung des Jahresabschlusses, Entlastungen für Vorstand und Aufsichtsrat, Wahl von Baker Tilly als Abschlussprüfer, Billigung des Vergütungsberichts und -systems, Anpassung der Aufsichtsratsvergütung (Festbetrag von 10.000 auf 15.000 Euro) sowie eine Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien bis zu zehn Prozent des Grundkapitals. Wichtige formale Hinweise betreffen Record Date 19. Mai 2026 und Anmeldefristen bis 3. Juni 2026.

Die FRIWO Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 5,00EUR auf Tradegate (24. April 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.