L’Oréal überrascht: Starkes Q1 lässt Aktie um fast 10% steigen

Die Belebung geht wesentlich von den beiden für L’Oréal wichtigsten Märkten aus: Nordamerika und China. Nordamerika verzeichnete ein vergleichbares Umsatzplus von 7,6 Prozent, Nordasien legte um 4,8 Prozent zu; China allein wuchs nach Unternehmensangaben im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich. L’Oréal profitierte damit vom anhaltenden Nachfrageaufschwung in den USA und von einer spürbaren Erholung in China, die sich bereits in der zweiten Jahreshälfte zuvor abgezeichnet hatte.

Der französische Kosmetikkonzern L’Oréal hat im ersten Quartal überraschend kräftig zugelegt und liefert damit ein deutliches Signal für die Erholung seines Geschäfts. Auf vergleichbarer Basis und bei konstanten Währungen stiegen die Erlöse im Jahresvergleich um 7,6 Prozent auf 12,15 Milliarden Euro. Das Unternehmen veröffentlichte die Zahlen nach Börsenschluss in Paris; Analysten hatten im Schnitt geringeres Wachstum erwartet.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Besonders dynamisch entwickelten sich Segmente wie die Profi-Produkte für Friseure sowie Hautkosmetik, die überdurchschnittliche Zuwächse erzielten. Diese Bereiche sind allerdings umsatzseitig kleiner als das Geschäft mit Endverbrauchern und das Luxussegment. Letztere expandierten auf vergleichbarer Basis weiterhin solide und trugen maßgeblich zum Konzernwachstum bei.

Die Reaktion des Marktes fiel heftig aus: An der Pariser Börse stieg die L’Oréal-Aktie kurz nach Handelsstart um knapp zehn Prozent. Analysten hoben die Stärke des Quartalsergebnisses hervor: Callum Elliott von Bernstein Research bezeichnete das bereinigte organische Umsatzwachstum als die stärkste Dynamik seit mehreren Jahren. David Hayes vom Analysehaus Jefferies lobte die relative Outperformance gegenüber Wettbewerbern, die in diesem Jahr mit schwächerer Nachfrage kämpfen.

Auch die Investmentbank Barclays reagierte positiv und erhöhte das Kursziel von 435 auf 450 Euro, beließ die Einstufung aber auf „Overweight“. Analyst Warren Ackerman betonte, das organische Umsatzwachstum habe die Erwartungen klar übertroffen und es gebe keine Anzeichen für eine Verlangsamung am Kosmetikmarkt. Insgesamt deutet das Ergebnis auf eine nachhaltige Wende nach zwei schwierigen Jahren hin und stärkt die Erwartung, dass L’Oréal seine Position als führender Player im globalen Kosmetikmarkt weiter ausbaut.

Für die kommenden Quartale bleibt der Ausblick trotz des starken Starts verhalten optimistisch. Management und Analysten werden insbesondere Margenentwicklung, Innovationspipeline und Preisgestaltung im Blick behalten. Risiken bleiben Wechselkursschwankungen, volatile Rohstoffkosten und intensiver Wettbewerb durch Nischenmarken und Online-Pure-Player. Sollte L’Oréal jedoch die Kombination aus Markenstärke, breitem Portfolio und gezielten Investitionen in Marketing und E‑Commerce nutzen, könnte das Unternehmen seine Wachstumsdynamik fortsetzen und weitere Kursphantasie auslösen. Branchenbeobachter werden L’Oréals Zahlen und Marktentwicklung in den nächsten Monaten weiterhin genau verfolgen.

Die L'Oreal Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,67 % und einem Kurs von 380EUR auf Tradegate (24. April 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.