🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger in allen getesteten Depotgrößen. Jetzt sparen und Depot eröffnen → 🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger. Jetzt Depot eröffnen →
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsVinci AktievorwärtsNachrichten zu Vinci
    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    RBC bestätigt 145€-Ziel: Vinci trotzt Umsatzdelle mit Rekord-Aufträgen

    Die kanadische Bank RBC hat nach Vorlage der Quartalszahlen die Einstufung für den französischen Mischkonzern Vinci auf „Outperform“ belassen und ein Kursziel von 145 Euro bestätigt. In einer Studie vom 23. April 2026 schrieb Analyst Ruairi Cullinane, der Umsatz des Bau- und Infrastrukturkonzerns sei im ersten Quartal leicht zurückgegangen, habe aber strukturell nichts an der positiven Einschätzung verändert.

    Vinci meldete einen Umsatz von 16,28 Milliarden Euro für das erste Quartal, ein Rückgang von 0,3 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum; bereinigt um Zu- und Abgänge sowie Währungseffekte betrug das Minus 0,5 Prozent. Die Rückschläge hätten sich in allen Geschäftsbereichen, vor allem jedoch im Baugeschäft, gezeigt. Cullinane betonte jedoch, es wirke so, als seien die Schwächen größtenteils durch Einmaleffekte und abnehmende Gegenwinde bedingt, weshalb das mittelfristige Erholungspotenzial intakt erscheine.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Vinci SA!
    Long
    119,45€
    Basispreis
    0,99
    Ask
    × 13,03
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    139,17€
    Basispreis
    1,11
    Ask
    × 11,62
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Besonders hervorzuheben sind die kräftigen Zuwächse im Bereich Energy Solutions, während das klassische Contracting-Geschäft unter moderater Nachfrageschwäche und vereinzelten Projektverzögerungen litt. Trotz der Umsatzdelle meldete Vinci eine steigende Auftragseingangsrate; der Auftragsbestand erreichte nach Unternehmensangaben einen Rekordwert. RBC sieht in den robusten Auftragseingängen und dem erhöhten Auftragspolster einen wichtigen Stabilisierungsfaktor, der die Ertragsentwicklung in den kommenden Quartalen stützen sollte.

    Der Konzern bestätigte zudem seine Jahresprognose, was Analysten als Zeichen von operativer Resilienz werten. Für Anleger bleibt das Risiko jedoch präsent: Anhaltende Probleme im Baugeschäft, mögliche Margendruckfaktoren und makroökonomische Unsicherheiten könnten die Erholung verzögern. Die RBC-Einschätzung deutet darauf hin, dass kurzfristige Schwankungen die attraktive Bewertung und das Wachstumsprofil Vinci nicht fundamental infrage stellen.

    In der Folge sollten Investoren sowohl die Entwicklung der Order-to-Backlog-Relation als auch Margenindikatoren in den einzelnen Sparten genau beobachten. RBCs Kursziel von 145 Euro spiegelt die Erwartung wider, dass sich operative Normalisierung, starke Auftragspipeline und positive Beitragseffekte aus dem Energiesegment mittelfristig in einer besseren Ergebnislage niederschlagen werden.

    Marktteilnehmer dürften die Aktie kurzfristig durch die Quartalszahlen volatil sehen, erwarten Analysten. Entscheidende Benchmarks für die nächste Zeit sind die Margenentwicklung im Baugeschäft, der Grad der Umsatzumsetzung aus dem Rekordauftragsbestand sowie die Entwicklung der Inputkosten und Finanzierungskonditionen. Positive Impulse könnten von einer beschleunigten Wiederbelebung bei Infrastrukturprojekten, weiteren Großaufträgen im Contracting und anhaltendem Wachstum im Energiesegment ausgehen. Auf der Negativseite würden anhaltende Materialkostensteigerungen, politische Verzögerungen bei Großprojekten oder eine erneute Konjunkturabschwächung die Profitabilität belasten. Kurzfristige Trading-Strategien sollten die Balance zwischen dem bestätigten Jahresausblick und den noch vorhandenen operativen Unsicherheiten berücksichtigen.

    Analysten empfehlen, Quartalsaktualisierungen und Ausschreibungsaktivitäten aufmerksam zu verfolgen; nachhaltige Kursgewinne setzen eine stabile Margenentwicklung sowie die erfolgreiche Umsetzung der Großprojekte voraus. Mit Blick auf Bewertung und Risiko sollten Anleger diszipliniert und reaktiv handeln.



    Vinci

    -0,58 %
    -5,76 %
    +4,71 %
    +11,33 %
    +10,44 %
    +18,93 %
    +49,43 %
    +108,54 %
    +77,86 %
    ISIN:FR0000125486WKN:867475
    Vinci direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Die Vinci Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,58 % und einem Kurs von 129,0EUR auf Tradegate (24. April 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    RBC bestätigt 145€-Ziel: Vinci trotzt Umsatzdelle mit Rekord-Aufträgen Die kanadische Bank RBC hat nach Vorlage der Quartalszahlen die Einstufung für den französischen Mischkonzern Vinci auf „Outperform“ belassen und ein Kursziel von 145 Euro bestätigt. In einer Studie vom 23. April 2026 schrieb Analyst Ruairi …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     