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    ATOSS legt stark los: Cloud‑Umsatz +27%, Marge 35% und Dividende €2,28

    ATOSS legt stark los: Cloud‑Umsatz +27%, Marge 35% und Dividende €2,28
    Foto: ATOSS Software AG

    ATOSS hat den Start ins Geschäftsjahr 2026 mit deutlicher Dynamik abgeschlossen: Im ersten Quartal kletterte der Konzernumsatz um 11 Prozent auf €51,4 Mio. (Vj. €46,3 Mio.). Treiber war erneut das Cloud‑ und Subscriptions‑Geschäft, das um 27 Prozent auf €27,0 Mio. zulegte und damit inzwischen 53 Prozent des Umsatzes ausmacht. Die Softwareerlöse insgesamt wuchsen um 13 Prozent auf €38,3 Mio.; wiederkehrende Erlöse (Cloud & Subscriptions plus Wartung) stiegen um 17 Prozent auf €36,7 Mio. und repräsentieren 71 Prozent des Gesamtumsatzes.

    Operativ präsentierte sich ATOSS profitabel: Das EBIT erhöhte sich auf €18,2 Mio. (Vj. €15,6 Mio.), was einer EBIT‑Marge von 35 Prozent (Vj. 34 %) entspricht. Unter anderem begründet das Management die Margenstärke mit konsequentem Kostenmanagement sowie Effizienzgewinnen durch Prozessoptimierungen und Digitalisierung. Weitere Kennzahlen untermauern die solide Lage: EBITDA €19,4 Mio., EBT €18,9 Mio., Nettoergebnis €12,8 Mio. und ein operativer Cashflow, der mit €39,7 Mio. nahezu verdoppelt wurde (+96 %). Die Liquiditätsposition stieg auf €162,1 Mio. (+23 %), und das Ergebnis je Aktie verbesserte sich auf €0,80.

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    Die Auftragspipeline zeigt ebenfalls Rückenwind: Der Cloud & Subscriptions Order Backlog kletterte per 31.03.2026 um 23 Prozent auf €114,3 Mio., der Cloud‑ARR erreichte €109,8 Mio. (+27 %). Der gesamte ARR‑Order‑Backlog, inklusive Wartung, betrug €152,5 Mio. (+16 %). Einmalumsätze aus Lizenzen fielen hingegen um 40 Prozent auf €1,6 Mio., während Beratungsumsätze auf €11,1 Mio. wuchsen.

    Vorstand und Management bleiben trotz eines herausfordernden makroökonomischen Umfelds zuversichtlich: Die Umsatzprognose für 2026 von rund €215 Mio. wird bestätigt; die operative Margenprognose wurde aufgrund des starken Starts von zuvor mindestens 32 Prozent auf mindestens 34 Prozent angehoben. Das Unternehmen betont die strategische Bedeutung des Cloud‑Geschäfts, die hohe Visibilität wiederkehrender Erlöse sowie die finanzielle Stärke als Basis für weiteres internationales Wachstum. Künstliche Intelligenz wird dabei als Chance für Effizienz‑ und Produktivitätsgewinne hervorgehoben.

    Aktionäre sollen zudem von einer Dividende profitieren: Der Vorstand schlägt eine Ausschüttung von €2,28 je Aktie vor (insgesamt €36,3 Mio.). Analysten honorierten die Zahlen: Jefferies bestätigte das Rating "Buy" mit einem Kursziel von €140 und lobte insbesondere das Ergebnis und die angehobene Margenerwartung. Insgesamt präsentiert sich ATOSS als wachstumsstarker, profitabler Anbieter im Markt für Workforce‑Management‑Software.



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    Die ATOSS Software Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,79 % und einem Kurs von 83,10EUR auf Tradegate (24. April 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.



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